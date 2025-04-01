FTX начнет выплату компенсаций крупным кредиторам в конце мая — Finance.ua

FTX начнет выплату компенсаций крупным кредиторам в конце мая 01.04.2025, 02:29 — Криптовалюта

FTX начнет выплату компенсаций крупным кредиторам в конце мая

Основная группа кредиторов обанкротившейся биржи FTX начнет получать выплаты 30 мая 2025 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные материалы.

На каком этапе находится этот процесс

В середине декабря 2024 года появилась информация, что план реорганизации по главе 11 ПК США FTX вступит в силу 3 января. Предполагалось, что пользователи могут получить компенсацию через биржи Kraken и BitGo.

Через два месяца компания приступила к распределению средств. Вторая волна подачи претензий к погашению обязательств должна начаться 11 апреля.

Компенсации крупным клиентам

По данным Bloomberg, адвокат Эндрю Дитдерих заявил судье, что биржа планирует совершить первый транш по распределению средств основной массе кредиторов 30 мая 2025 года. К этой группе относятся институциональные клиенты, крупные собственники, а также другие организации, депонировавшие на платформе криптоактивы.

Также адвокат отметил, что распределение средств займет много времени. Причиной тому — большое количество «ложных» претензий, отметил Дитдерих.

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По его оценке, всего поступило «27 квинтиллионов» заявок. Из них миллиарды — это некорректные, дублирующие или ложные.

В то же время компания заинтересована в скорейшем погашении всех претензий основных кредитов, подчеркнул он. Дело в том, что процентная ставка по пулу средств в $11,4 млрд, который будет использован для распределения, составляет 9%. Это меньше того, что получают клиенты в ожидании выплат.

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