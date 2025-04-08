FTX аннулировала претензии клиентов на $2,5 млрд — Finance.ua
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FTX аннулировала претензии клиентов на $2,5 млрд

Криптовалюта
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FTX аннулировала претензии клиентов на $2,5 млрд
FTX аннулировала претензии клиентов на $2,5 млрд
Криптобиржа FTX аннулировала претензии около 392 000 клиентов, не начавших процедуру «знай своего клиента» (KYC) до 3 марта 2025 года. Сунил Кавури, один из кредиторов платформы, заявил, что речь идет о сумме $2,5 млрд.
Напомним, сначала крайний срок на прохождение KYC был установлен на 1 марта, но затем был продлен на два дня. Сумма всех претензий клиентов, которым грозила аннуляция, оценивалась в около $1 млрд.
Однако Кавури приводит другие цифры. Согласно его заявлению, а также судебным документам, речь идет о сумме в $2,55 млрд. Из этих средств $655 млн приходится на претензии до $50 000 и $1,9 млрд — более $50 000.
Кавури ожидает, что еще больше клиентов на бирже столкнутся с аннуляцией в перспективе. Те, кто начал процедуру проверки KYC до 3 марта, должны закончить ее до 1 июня 2025 года.
При этом многие пользователи заявили о проблеме при попытке повторно подать документы на официальном сайте биржи. Кавури на своей странице опубликовал решение.
В комментариях под первым постом он отметил, что средства, которые должны были направить на погашение отклоненных претензий, будут возвращены в общий фонд для дальнейшего распределения.
По материалам:
incrypted
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