FTX аннулировала претензии клиентов на $2,5 млрд — Finance.ua

FTX аннулировала претензии клиентов на $2,5 млрд Сегодня 06:33 — Криптовалюта

FTX аннулировала претензии клиентов на $2,5 млрд

Криптобиржа FTX аннулировала претензии около 392 000 клиентов, не начавших процедуру «знай своего клиента» (KYC) до 3 марта 2025 года. Сунил Кавури, один из кредиторов платформы, заявил, что речь идет о сумме $2,5 млрд.

Напомним, сначала крайний срок на прохождение KYC был установлен на 1 марта, но затем был продлен на два дня. Сумма всех претензий клиентов, которым грозила аннуляция, оценивалась в около $1 млрд.

Однако Кавури приводит другие цифры. Согласно его заявлению, а также судебным документам, речь идет о сумме в $2,55 млрд. Из этих средств $655 млн приходится на претензии до $50 000 и $1,9 млрд — более $50 000.

Кавури ожидает, что еще больше клиентов на бирже столкнутся с аннуляцией в перспективе. Те, кто начал процедуру проверки KYC до 3 марта, должны закончить ее до 1 июня 2025 года.

При этом многие пользователи заявили о проблеме при попытке повторно подать документы на официальном сайте биржи. Кавури на своей странице опубликовал решение.

FTX KYC Issues



Process to resolve KYC/resubmit docs as unable to resubmit docs in the claims portal



1) Email: support@ftx.com

2) Get Ticket Number (number blanked in screenshot) - always refer to same ticket number



3) Click on Ticket Number in email - will take you to log in… pic.twitter.com/bXRt82WQA2 — Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) April 5, 2025

В комментариях под первым постом он отметил, что средства, которые должны были направить на погашение отклоненных претензий, будут возвращены в общий фонд для дальнейшего распределения.

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