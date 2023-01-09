ФРС не планирует понижение ставок в 2023 году — Finance.ua

ФРС не планирует понижение ставок в 2023 году Сегодня 07:28 — Мир

Представители Федерального резерва США настроены на дальнейшую борьбу с инфляцией и ожидают, что более высокие процентные ставки будут действовать, пока не будет достигнут большего процесса в ее укрощении.

Об этом говорится в протоколе декабрьского заседания регулятора, сообщает CNBC.

На встрече, где была повышена ключевая процентная ставка еще на полпроцентного пункта, представители центробанка выразили важность сохранения ограничительной политики, пока инфляция остается неприемлемо высокой.

«Участники в целом отметили, что необходимо соблюдать ограничительную политику, пока полученные данные не обеспечат уверенность в том, что инфляция идет устойчивым снижением до 2 процентов, что, вероятно, займет некоторое время. Учитывая постоянный и неприемлемый уровень инфляции, несколько участников прокомментировали, что исторический опыт предостерегает от преждевременного ослабления монетарной политики», — говорится в протоколе.

Отмечается, что последнее повышение ставок положило конец серии из четырех последовательных повышений на три четверти пункта, одновременно достигнув целевого диапазона для эталонной ставки по фондам 4,25-4,5%, что является самым высоким уровнем за 15 лет.

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«Несколько участников подчеркнули, что было бы важно четко сообщить, что замедление темпов повышения ставок — это не признак какого-то ослабления решимости Комитета достичь своей цели по поводу стабильности цен или вывода о том, что инфляция уже достигла уровня, за которым будет следовать спад», — говорится в протоколе.

После встречи глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что, несмотря на определенный прогресс в борьбе с инфляцией, он видит лишь признаки ее остановки и ожидает, что ставки останутся на высшем уровне даже после прекращения повышения.

В протоколе зафиксировали, что ни один член Федерального комитета по открытым рынкам не ожидает снижения ставок в 2023 году, несмотря на рыночные цены.

В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставок на общую сумму 0,5-0,75 процентных пункта, прежде чем сделать паузу, чтобы оценить влияние повышения на экономику.

По данным CME Group, трейдеры ожидают, что американский центробанк одобрит повышение на четверть пункта на следующем заседании 1 февраля.

Текущие цены также указывают на возможность небольшого снижения ставок до конца года, когда ставка по средствам будет в пределах 4,5-4,75%. Однако официальные лица ФРС неоднократно выражали сомнение по поводу какого-либо ослабления политики в 2023 году.

Преимущественный показатель инфляции ФРС, индекс цен на личные затраты на потребление за вычетом продуктов питания и энергии, составил 4,7% в годовом измерении в ноябре по сравнению с пиком 5,4% в феврале 2022 года, но все еще значительно превышает целевой показатель ФРС в 2%.

Экономисты ожидают, что в ближайшие месяцы экономика США вступит в рецессию, что является результатом жесткости ФРС и борющейся с инфляцией экономики, которая все еще остается вблизи 40-летнего максимума.

Однако, согласно данным ФРС Атланты, ВВП в четвертом квартале 2022 года составляет стабильные 3,9%, это лучший показатель за год, начавшийся с последовательных отрицательных показателей.

Фінансовий клуб По материалам:

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