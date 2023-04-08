Фрилансеры отмечают рост спроса на свои услуги: сколько зарабатывают специалисты (инфографика) — Finance.ua

Фрилансеры отмечают рост спроса на свои услуги: сколько зарабатывают специалисты (инфографика) Сегодня 15:01 — Личные финансы

Фрилансеры отмечают рост спроса на свои услуги: сколько зарабатывают специалисты (инфографика)

Гендерный разрыв в оплате труда у фрилансеров на 19% меньше, чем у обычных специалистов.

Об этом свидетельствуют данные исследования Payoneer , в котором приняли участие более 2000 фрилансеров из 121 страны.

«Во время полномасштабной войны, когда немало украинских специалистов потеряли постоянную занятость, фриланс стал для многих из них спасательным кругом. Также и для украинских компаний, пострадавших от российской агрессии, внештатные работники стали опорой для возобновления и движения вперед», — отметила Любовь Данилина, генеральный директор Payoneer в Украине.

Спрос на работу фрилансеров

Почти половина (46%) фрилансеров по всему миру наблюдают увеличение спроса на свою работу. В то же время более половины (55%) фрилансеров взяли себе больше работы вследствие повышения стоимости жизни.

После революции в сфере фриланса, вызванной пандемией Covid-19, люди начали в полной мере пользоваться гибкостью и возможностями работы на фрилансе, а малый бизнес все чаще обращается за их услугами.

Опрос показал, что спрос на фрилансерскую работу продолжает расти, следуя тенденции, которая наблюдалась в начале пандемии. Несмотря на опасения глобального экономического спада, респонденты замечают все больший спрос со стороны компаний, стремящихся увеличить команды, поскольку они развиваются за границей.

Так, за прошлый год почти половина (46%) фрилансеров во всем мире почувствовали увеличение спроса на их услуги со стороны нанимающих их глобальных компаний. Больше всего возрос спрос в сферах программирования, маркетинга, проектного менеджмента и вебдизайна.

Более половины (55%) фрилансеров взяли себе больше работы в результате повышения стоимости жизни. По той же причине 41% повысили свои ставки, а 32% вышли на новые территории.

Инфографика: Payoneer

Доходы

Если говорить об оплате труда, то средняя почасовая ставка в Центральной и Восточной Европе составляет $23 в час.

А вот что касается разрыва зарплат женщин и мужчин во фрилансе, то на каждый доллар, заработанный мужчиной, женщина зарабатывает 92 цента. В то же время это на 19% меньше разрыва между мужчинами и женщинами на обычной занятости ($1 vs 77 центов).

Учитывая это, предприятия, нанимающие фрилансеров, могут еще больше выровнять условия для женщин, введя справедливую оплату труда для своих внештатных работников.

Среднее количество часов работы

Несмотря на то что спрос растет, значительная часть фрилансеров, 56%, работают 30 часов или меньше в неделю. Независимо от того, произошло ли это по собственному желанию или они не получают достаточно работы, очевидно в отчете Payoneer то, что внештатные работники очень довольны своим балансом между работой и личной жизнью и им удается содержать себя, несмотря на то, что работают они меньше, чем штатный работник.

Инфографика: Payoneer

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