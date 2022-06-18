Французский гигант Thales, чья электроника была найдена в российской бронетехнике, все-таки уйдет из россии — Finance.ua
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Французский гигант Thales, чья электроника была найдена в российской бронетехнике, все-таки уйдет из россии

Сегодня 15:14Фондовый рынок
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Французская компания Thales, специализирующаяся на производстве микросхем для военной, авиакосмической и морской отрасли, обещает прекратить работу в российской федерации.
Об этом говорится в статье издания Le Parisien.
Кроме военной продукции компания предоставляла услуги безопасности крупным российским банкам и, в частности, российскому Сбербанку, который находится под санкциями Евросоюза.
«Наша банковская деятельность продается как результат соответствующего решения. Группа объявит информацию о прекращении деятельности в россии», — прокомментировали представители Thales французскому изданию. По данным источников, концерн также должен остановить завод по производству банковских карт.
Заявление промышленного гиганта о выходе с российского рынка по времени совпало с визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Киев.
Напомним, Thales попала под шквал критики после того, как в апреле 2022 года волонтеры обнаружили оборудование компании в российской военной технике — танке Т72Б3 и БМД-4 «Бахча».
«Анализ показывает, что не очень сложные схемы (достаточно даже одного посредника) позволяют компаниям из списка санкций спокойно работать», — комментировал этот случай в своем Telegram-канале финансовый и банковский эксперт Александр Дубилет.
После этого Дубилет инициировал проект «Тотальная изоляция россии», в рамках которого группа юристов-международников обратилась в правоохранительные органы Европы с требованием наказать Thales и ее «дочку», компанию Sofradir, за нарушение европейских санкций.
Кроме того, активисты жаловались Совету ЕС и правоохранительным органам на деятельность других европейских концернов с целью возбуждения уголовных дел на основании заявлений.
По материалам: Mind
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