Французский гигант Thales, чья электроника была найдена в российской бронетехнике, все-таки уйдет из россии — Finance.ua

Французский гигант Thales, чья электроника была найдена в российской бронетехнике, все-таки уйдет из россии

Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

Французская компания Thales, специализирующаяся на производстве микросхем для военной, авиакосмической и морской отрасли, обещает прекратить работу в российской федерации.

Об этом говорится в статье издания Le Parisien.

Кроме военной продукции компания предоставляла услуги безопасности крупным российским банкам и, в частности, российскому Сбербанку, который находится под санкциями Евросоюза.

«Наша банковская деятельность продается как результат соответствующего решения. Группа объявит информацию о прекращении деятельности в россии», — прокомментировали представители Thales французскому изданию. По данным источников, концерн также должен остановить завод по производству банковских карт

Заявление промышленного гиганта о выходе с российского рынка по времени совпало с визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Киев.

Напомним, Thales попала под шквал критики после того, как в апреле 2022 года волонтеры обнаружили оборудование компании в российской военной технике — танке Т72Б3 и БМД-4 «Бахча».

«Анализ показывает, что не очень сложные схемы (достаточно даже одного посредника) позволяют компаниям из списка санкций спокойно работать», — комментировал этот случай в своем Telegram-канале финансовый и банковский эксперт Александр Дубилет.

После этого Дубилет инициировал проект «Тотальная изоляция россии», в рамках которого группа юристов-международников обратилась в правоохранительные органы Европы с требованием наказать Thales и ее «дочку», компанию Sofradir, за нарушение европейских санкций.

Кроме того, активисты жаловались Совету ЕС и правоохранительным органам на деятельность других европейских концернов с целью возбуждения уголовных дел на основании заявлений.

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