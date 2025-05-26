Французский фермер открыл месторождение золота стоимостью 4 млрд евро: но не получит ни цента (причины) — Finance.ua
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Французский фермер открыл месторождение золота стоимостью 4 млрд евро: но не получит ни цента (причины)

Мир
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Французский фермер открыл месторождение золота стоимостью 4 млрд евро: но не получит ни цента (причины)
Французский фермер открыл месторождение золота стоимостью 4 млрд евро: но не получит ни цента (причины)
Мишель Дюпон — французский фермер, нашедший золото на своей земле. Но компании Dupont не разрешили продолжать копать больше, поскольку золото необходимо проанализировать, чтобы выяснить, стоит ли оно инвестиций в добычу.
Об этом пишет La Grada Online.
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Также существуют экологические и исторические проблемы, поскольку горнодобывающая деятельность может нанести вред экосистеме, а некоторое культурное наследие может быть уничтожено.
Закон гласит, что природные ресурсы являются собственностью государства, даже если кто-то находит их на своей территории. Следовательно, он сделал открытие, но никак не был вознагражден.
Это место, где было найдено золото, расположенное на юго-востоке Франции, вблизи Швейцарии и Италии. Овернь-Рона-Альпы известны своими прекрасными природными ландшафтами, а экологи осознают их ценность для окружающей среды.
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Из-за этого открытия в этом конкретном экологическом месте экологи были обеспокоены возможным ущербом, который может нанести горнодобывающая деятельность в этом экологически чистом месте. Кроме того, жителям соседних районов не предоставлены никакие сообщения о ситуации, поскольку их земли могут быть повреждены или пострадать от других факторов.
По оценкам, под землей находится 150 тонн золота, это миллиарды долларов.
Но добыча все больше зависит от реакции из-за экологических проблем, к которым может привести добыча.
Напомним, по данным Всемирного золотого совета, Франция владеет 2436 тоннами золота — это четвертая страна в мире по золотым запасам. Однако это золото не добывается из европейской Франции, поскольку там нет действующих шахт, поэтому ресурсы поступают из заморских территорий, таких как Новая Каледония (где добывают никель) и Западная Африка (где добывают уран). Вот почему это открытие французских фермеров поразило французское правительство.
Учитывая, что Франция зависит от других территорий для получения различных ресурсов, это контрастирует с тем фактом, что она одна из стран с крупнейшими золотыми резервами.
Страны «богатые золотом»:
  • Соединенные Штаты с 8133 тоннами.
  • Германия владеет 3353 тоннами.
  • Италия с количеством 2459 тонн
  • Франция с 2436 тонн.
Благодаря этому открытию, сделанному местным жителем, Франция может иметь свою первую собственную шахту и получать больше местных доходов от этой деятельности.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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