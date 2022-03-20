Франция заморозила 172 миллиарда евро Центробанка рф и российских олигархов — Finance.ua

Франция заморозила в общей сложности 172 миллиарда евро, которые принадлежали Центробанку рф и российским олигархам.
Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает телеканал TF1.
Заморозили средства Центробанка рф на общую сумму 22 миллиарда евро, а также счета частных лиц на 150 миллиардов евро. Кроме того, была арестована недвижимость общей стоимостью 0,5 миллиарда евро, которая принадлежит примерно 30 россиянам. Также упоминают о двух яхтах россиян стоимостью 150 млн евро.