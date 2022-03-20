Франция заморозила 172 миллиарда евро Центробанка рф и российских олигархов — Finance.ua

Франция заморозила 172 миллиарда евро Центробанка рф и российских олигархов

Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Франция заморозила в общей сложности 172 миллиарда евро, которые принадлежали Центробанку рф и российским олигархам.

Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает телеканал TF1.

Заморозили средства Центробанка рф на общую сумму 22 миллиарда евро, а также счета частных лиц на 150 миллиардов евро. Кроме того, была арестована недвижимость общей стоимостью 0,5 миллиарда евро, которая принадлежит примерно 30 россиянам. Также упоминают о двух яхтах россиян стоимостью 150 млн евро.

Эти активы не были изъяты, как уточняет Ле Мэр, однако их владельцы больше не смогут ими воспользоваться, перепродать или монетизировать.

«Мы нацелены на сердце российской системы — Владимира Путина, олигархов, — но также и на всю российскую экономику», — заявил ранее Брюно Ле Мэр.

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