Франция заморозила 172 миллиарда евро Центробанка рф и российских олигархов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Франция заморозила 172 миллиарда евро Центробанка рф и российских олигархов

Сегодня 16:16Казна и Политика
123
Франция заморозила в общей сложности 172 миллиарда евро, которые принадлежали Центробанку рф и российским олигархам.
Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает телеканал TF1.
Заморозили средства Центробанка рф на общую сумму 22 миллиарда евро, а также счета частных лиц на 150 миллиардов евро. Кроме того, была арестована недвижимость общей стоимостью 0,5 миллиарда евро, которая принадлежит примерно 30 россиянам. Также упоминают о двух яхтах россиян стоимостью 150 млн евро.
Эти активы не были изъяты, как уточняет Ле Мэр, однако их владельцы больше не смогут ими воспользоваться, перепродать или монетизировать.
«Мы нацелены на сердце российской системы — Владимира Путина, олигархов, — но также и на всю российскую экономику», — заявил ранее Брюно Ле Мэр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: hromadske.tv
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.