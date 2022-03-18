Нидерланды заморозили российские активы на 200 миллионов евро — Finance.ua

Нидерланды заморозили российские активы на 200 миллионов евро

Сегодня 15:14 — Мир

Объем российских активов, замороженных банками и другими финансовыми учреждениями в Нидерландах, составил 200 миллионов евро.

Об этом сообщает местное издание NOS со ссылкой на заявление главы Центрального банка страны Клааса Кнота.

Ранее Министр финансов Нидерландов Сигрид Каг сообщала, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах страны замороженных активов насчитывается шесть миллионов евро. Впоследствии Кнот объявил, что эта цифра значительно выросла.

«Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 млн евро», — сообщил он.

По его словам, большинство связей с россией в Нидерландах осуществляется через трастовые компании.

«Бухгалтерские и налоговые отчетности оформляются там, но самих активов нет в Нидерландах. Нечего замораживать», — пояснил Кнот.

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