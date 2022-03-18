Нидерланды заморозили российские активы на 200 миллионов евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Нидерланды заморозили российские активы на 200 миллионов евро

Сегодня 15:14Мир
17
Объем российских активов, замороженных банками и другими финансовыми учреждениями в Нидерландах, составил 200 миллионов евро.
Об этом сообщает местное издание NOS со ссылкой на заявление главы Центрального банка страны Клааса Кнота.
Ранее Министр финансов Нидерландов Сигрид Каг сообщала, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах страны замороженных активов насчитывается шесть миллионов евро. Впоследствии Кнот объявил, что эта цифра значительно выросла.
«Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 млн евро», — сообщил он.
По его словам, большинство связей с россией в Нидерландах осуществляется через трастовые компании.
«Бухгалтерские и налоговые отчетности оформляются там, но самих активов нет в Нидерландах. Нечего замораживать», — пояснил Кнот.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.