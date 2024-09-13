Франция поставит Украине 19 тысяч тонн железнодорожных рельсов — Finance.ua

Франция поставит Украине 19 тысяч тонн железнодорожных рельсов Сегодня 16:47 — Казна и Политика

В рамках двустороннего сотрудничества между правительствами Украины и Франции АО «Укрзализныця» получит 19 тыс. тонн рельсов для обновления 150 км железнодорожных путей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что совместные проекты по восстановлению Украины обсудили специальный уполномоченный президента Франции по помощи и восстановлению Украины Пьер Эльброн и вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Алексей Кулеба.

В частности, речь шла о развитии железнодорожной инфраструктуры, сотрудничестве в области авиационного транспорта, восстановлении Черниговской области и т. д. «Так, по предварительному договору, французская сторона должна поставить 19 тыс. тонн железнодорожных рельсов, что позволит обновить 150 километров путей. Первая партия поставок запланирована на январь 2025 года», — говорится в сообщении.

Также в рамках грантового соглашения с Французской Республикой ожидается, что через Фонд поддержки критической инфраструктуры и приоритетных отраслей экономики Украины будет получено 200 млн евро.

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