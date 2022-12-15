Франция поможет Украине с посевным материалом — Finance.ua

Франция поможет Украине с посевным материалом Сегодня 11:35 — Аграрный рынок

Он подтвердил всестороннюю поддержку Украины и оказание дополнительной помощи нашему государству на восстановление энергосистемы и других отраслей, пострадавших в результате террористических российских ракетных атак. Также во французской столице состоялся «Форум по экономической устойчивости и восстановлению Украины» и ряд других мероприятий с участием представителей профильных министерств, пишет agropravda

В ходе встречи был рассмотрен вопрос о предоставлении помощи агросектору Украины. Французской стороне передано письмо о программе предоставления государственных гарантий Правительству Франции через инвестиционный банк Bpifrance Assurance Export на экспорт посевных семян в Украину на сумму ориентировочно 20-25 млн евро.

В рамках Форума заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлык встретился с представителями Министерства экономики Франции, а также семенных компаний и ассоциаций. Состоялась панель, посвященная состоянию украинского агросектора и его неотложных потребностей, в которой приняли участие представители более 50 французских компаний, фермеры, трейдеры, производители агропродукции.

«Украинский агросектор, понесший огромные потери из-за войны, нуждается в поддержке. В частности, в снабжении генераторами и семенными материалами. Благодарим французскую сторону за понимание наших потребностей и предоставление финансовой помощи, которая будет направлена на закупку семян», — отметил Денис Башлык.

Он добавил, что европейцы поражены стойкостью и способностью украинских аграриев работать в условиях войны и заверили, что и в дальнейшем готовы оказывать всестороннюю поддержку.

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