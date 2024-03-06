Франция и Молдова планируют в четверг подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны — Finance.ua

Франция и Молдова планируют в четверг подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны Сегодня 18:00

Париж и Кишинев в четверг планируют подписать соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве в ходе визита президента Молдовы Майи Санду в столицу Франции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Согласно заявлению канцелярии президента Франции, во время визита будет подписано соглашение об оборонном сотрудничестве и дорожной карте сотрудничества в экономической сфере. Остальные подробности не указывают.

В сообщении говорится, что Макрон «подтвердит поддержку Парижа независимости, суверенитета и безопасности Молдовы в контексте захватнической войны рф против Украины» в ходе встречи с Санду.

Параллельно с визитом Санду западные государства проведут онлайн-конференцию, организованную Францией, чтобы обсудить усиление поддержки Украины, а также Молдовы.

Напомним

28 февраля Приднестровье обратилось к россию за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы, декларацию принял съезд «депутатов» так называемой «приднестровской республики».

Они заявили, что из-за давления со стороны Молдовы россия должна принять меры по защите региона, где постоянно проживают более 220 тысяч граждан рф.

УНН По материалам:

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