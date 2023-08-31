Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам — Finance.ua
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Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам

Мир
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Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Министр транспорта Франции Клеман Бон анонсировал подготовку предложения о регулируемой минимальной цене на авиаперелеты в Европейском Союзе для борьбы с изменениями климата.
Как пишет «Европейская правда», об этом Бон заявил в интервью французскому еженедельнику L’Obs.
Французский чиновник сказал, что подаст предложение об установлении минимальной цены на авиаперелеты коллегам из ЕС в ближайшие дни.
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«Билеты на самолет за 10 евро, когда мы находимся в разгаре экологического перехода, более не возможны. Это не соответствует их цене для планеты», — считает он.
«Я открыто призываю облагать налогом деятельность, которая загрязняет окружающую среду, чтобы инвестировать в экологический переход», — подчеркнул Бон.
По его словам, правительство Франции также планирует увеличить налог на рейсы, которые из нее вылетают, чтобы увеличить инвестиции в железнодорожный транспорт.
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Инициатива Парижа повлияет прежде всего на лоукостеры. За счет низких цен на самый быстрый и один из самых безопасных видов транспорта, они стали успешными компаниями в ЕС.
В то же время, их низкие тарифы иногда не покрывают расходы. Кроме того, авиаперелеты вызывают больше выбросов парниковых газов, чем поездки на поезде.
В мае этого года во Франции вступило в силу правительственное постановление, запрещающее внутренние авиарейсы для поездок, которые можно совершить менее чем за два с половиной часа на поезде. Цель состоит в сокращении вредных выбросов, которые приходятся на авиацию, путем уменьшения рейсов.

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По материалам:
Економічна Правда
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