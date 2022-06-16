Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС — Макрон.

Сегодня 18:03 — Казна и Политика

Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе.

Об этом Эммануэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьером Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Мы действиями хотим подтвердить, что Украина является частью европейской семьи. Перед лицом войны мы, европейцы, осознаем, насколько хрупок мир в Европе, который мы так тяжело восстанавливали после Второй мировой войны. Эта война изменит ход европейской истории. ...Завтра Европейская комиссия выступит с заключением, а на следующей неделе Евросовет будет принимать решение по европейской перспективе (Украины. — Ред.). И мы все вчетвером поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Мы надеемся, что единогласно это решение будет принято на Европейском совете», — заявил Макрон.

Напомним, по информации СМИ, Европейская комиссия будет настаивать на том, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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