Фотобанк Pixabay заблокировал доступ для пользователей из рф — Finance.ua

Фотобанк Pixabay заблокировал доступ для пользователей из рф

Сегодня 13:13 — Фондовый рынок

Банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями.

Об этом пишет vc.ru со ссылкой на объявление сервиса.

Pixabay заявил, что больше не доступен в россии «в ответ на вторжение россии в Украину». «Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну россии в Украине», — подчеркнули в Pixabank.

Компания рекомендовала посетить страницу ООН, чтобы прочесть достоверную информацию о том, что происходит в Украине.

Pixabay — сайт с бесплатными фотографиями и короткими видеороликами. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов.

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