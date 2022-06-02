Фотобанк Pixabay заблокировал доступ для пользователей из рф — Finance.ua
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Фотобанк Pixabay заблокировал доступ для пользователей из рф

Сегодня 13:13Фондовый рынок
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Банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями.
Об этом пишет vc.ru со ссылкой на объявление сервиса.
Pixabay заявил, что больше не доступен в россии «в ответ на вторжение россии в Украину». «Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну россии в Украине», — подчеркнули в Pixabank.
Компания рекомендовала посетить страницу ООН, чтобы прочесть достоверную информацию о том, что происходит в Украине.
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Pixabay — сайт с бесплатными фотографиями и короткими видеороликами. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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