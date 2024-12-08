Ford представил самый маленький и самый дешевый электромобиль (фото) — Finance.ua
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Ford представил самый маленький и самый дешевый электромобиль (фото)

Технологии&Авто
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Ford представил самый маленький и самый дешевый электромобиль (фото)
Ford представил самый маленький и самый дешевый электромобиль (фото), Фото: Ford
В линейке Ford Puma впервые появилась электрическая версия. Городской кроссовер назвали Gen-E и будут продавать по цене от 36 900 евро — это будет самый дешевый электромобиль Ford.
Подробности новинки появились на официальном сайте автопроизводителя.
Новый Ford Puma Gen-E получил электромотор на 168 л. с. и 290 Нм.
Фото: Ford
Фото: Ford
Аккумуляторная батарея емкостью 43 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 347−376 км благодаря низкой энергозатрате в 13,1 кВт∙ч на 100 км. Быстрая зарядка (мощностью 100 кВт) на 80% занимает 23 минуты.

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В салоне Ford Puma Gen-E отличий меньше. Как и бензиновый кроссовер, электрокар получил двухспицевый руль, виртуальный щиток приборов и большой 12,8-дюймовый тачскрин.
Фото: Ford
Фото: Ford
Авто стало практичнее, ведь имеет 574-литровый задний и 43-литровый передний багажники. Среди опций есть матричные фары, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок.
Фото: Ford
Фото: Ford
Отличить электромобиль Ford Puma Gen-E от бензинового собрата можно по измененной передней части в стиле Mustang Mach-E. Кроме того, установлен новый спойлер на крыше и колесные диски с улучшенной аэродинамикой.
По материалам:
Фокус
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