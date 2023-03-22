Ford представил новый электрокроссовер на базе Volkswagen (фото) — Finance.ua

Ford представил новый электрокроссовер на базе Volkswagen (фото) Сегодня 23:09 — Технологии&Авто

Ford представил новый электрокроссовер на базе Volkswagen (фото), Фото: bloomberg.com

Американская компания Ford Motor Co представила свой первый электрический внедорожник европейского производства на базе Volkswagen (VW) AG.

Об этом сообщает Bloomberg

Ford будет производить внедорожники Explorer в кампусе электромобилей в Кельне, Германия. Именно туда компания инвестировала 1 млрд долларов в рамках планов перевести европейскую линейку легковых автомобилей на электрические модели к концу десятилетия.

Фото: bloomberg.com

Explorer станет одной из двух электрических моделей, сделанных на платформе Volkswagen MEB. При этом у Ford ожидают объем производства в 1,2 миллиона автомобилей в течение следующих шести лет.

Explorer был бестселлером во время первоначального бума внедорожников в 1990-х годах и одним из самых прибыльных автомобилей Ford.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.