Ford представил новый электрокроссовер на базе Volkswagen (фото) — Finance.ua
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Ford представил новый электрокроссовер на базе Volkswagen (фото)

Технологии&Авто
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Ford представил новый электрокроссовер на базе Volkswagen (фото)
Ford представил новый электрокроссовер на базе Volkswagen (фото), Фото: bloomberg.com
Американская компания Ford Motor Co представила свой первый электрический внедорожник европейского производства на базе Volkswagen (VW) AG.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ford будет производить внедорожники Explorer в кампусе электромобилей в Кельне, Германия. Именно туда компания инвестировала 1 млрд долларов в рамках планов перевести европейскую линейку легковых автомобилей на электрические модели к концу десятилетия.
Фото: bloomberg.com
Фото: bloomberg.com
Explorer станет одной из двух электрических моделей, сделанных на платформе Volkswagen MEB. При этом у Ford ожидают объем производства в 1,2 миллиона автомобилей в течение следующих шести лет.
Explorer был бестселлером во время первоначального бума внедорожников в 1990-х годах и одним из самых прибыльных автомобилей Ford.

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По материалам:
Укрінформ
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