Ford представил новый электрокроссовер на базе Volkswagen (фото) — Finance.ua

Ford представил новый электрокроссовер на базе Volkswagen (фото)
Американская компания Ford Motor Co представила свой первый электрический внедорожник европейского производства на базе Volkswagen (VW) AG.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ford будет производить внедорожники Explorer в кампусе электромобилей в Кельне, Германия. Именно туда компания инвестировала 1 млрд долларов в рамках планов перевести европейскую линейку легковых автомобилей на электрические модели к концу десятилетия.
Explorer станет одной из двух электрических моделей, сделанных на платформе Volkswagen MEB. При этом у Ford ожидают объем производства в 1,2 миллиона автомобилей в течение следующих шести лет.
Explorer был бестселлером во время первоначального бума внедорожников в 1990-х годах и одним из самых прибыльных автомобилей Ford.
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