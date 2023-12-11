Ford представил инновационный пикап с автопилотом для военных (фото) — Finance.ua
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Ford представил инновационный пикап с автопилотом для военных (фото)

Технологии&Авто
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Ford представил инновационный пикап с автопилотом для военных (фото)
Ford представил инновационный пикап с автопилотом для военных (фото)
Компания Kodiak Robotics создала инновационный автомобиль с технологиями автономного вождения на базе пикапа Ford F-150. Новинка предназначена для военных в США. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Ford F-150 от Kodiak Robotics способен самостоятельно передвигаться по дорогам и бездорожью. Благодаря этому, автомобиль можно использовать для разведки, наблюдения и выполнения других миссий с высоким риском для людей.

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Снаружи авто появились модули DefensePod, состоящие из радара, лидара и камер. Именно они являются глазами автомобиля и передают все данные на встроенный компьютер.
Ford представил инновационный пикап с автопилотом для военных (фото)
Кроме этого, инженеры настроили подвеску пикапа. Теперь он способен справиться со суровым бездорожьем.
Ford представил инновационный пикап с автопилотом для военных (фото)
В Kodiak Robotics заявили, что пикап может работать в районах с плохим сигналом GPS. Также автомобилем можно управлять удаленно.
Интересно то, что компания Ford не участвовала в разработке. Пикап избрали из-за его отличной репутации.
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По материалам:
Фокус
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