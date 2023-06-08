Ford отзывает более 125 тысяч автомобилей из-за риска возгорания — Finance.ua
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Ford отзывает более 125 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

Технологии&Авто
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Ford отзывает более 125 тысяч автомобилей из-за риска возгорания
Ford отзывает более 125 тысяч автомобилей из-за риска возгорания
Американская компания Ford отзывает более 125 тысяч внедорожников Escape, пикапов Maverick и роскошных внедорожников Lincoln Corsair, поскольку из их двигателей может вытекать жидкость, что в свою очередь может привести к возгоранию.
Об этом сообщает CNN.
Все отзываемые транспортные средства являются гибридными или плагин-гибридными версиями (можно подзаряжать от обычной домашней розетки или от специального зарядного устройства).
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Отмечается, что из-за производственной проблемы из 2,5-литровых бензиновых двигателей может вытекать моторное масло или пары бензина, которые могут загореться, когда они контактируют с горячими частями в моторном отсеке автомобиля.
Поскольку транспортные средства гибридные и имеют электродвигатели, а также газовые двигатели, кто-то может продолжать движение даже после того, как двигатель вышел из строя, однако это будет усугублять проблему.
Отзыв касается моделей Escape, производимых с 2020 по 2023 гг., моделей Maverick с 2022 по 2023 гг. и моделей Corsair с 2021 по 2023 гг.

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По материалам:
Укрінформ
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