Ford окончательно выходит с российского рынка — Finance.ua

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Ford окончательно выходит с российского рынка

Фондовый рынок
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Ford окончательно выходит с российского рынка
Ford окончательно выходит с российского рынка
Американский автопроизводитель Ford Motor Company объявил о выходе с российского рынка.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, заявление прозвучало после того, как компания завершила сделку по продаже своих 49% акций в российском совместном предприятии Sollers Ford за «номинальную» цену, которая не разглашается.
При этом американская компания сохраняет возможность выкупить их снова в течение 5 лет, если изменится ситуация в мире.
В Ford списали 122 миллиона долларов США, связанных с приостановкой операций в россии в начале этого года, но не будут проводить дополнительных списаний в связи с заявлением в среду об окончательном выходе из рф.
По оценкам аналитиков, в 2021 году Ford продал в россии около 20 000 автомобилей. В марте компания объявила о приостановлении деятельности в рф после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz заявил, что уходит из россии и объявил о продаже долей в местных дочерних компаниях дилерскому холдингу «Автодом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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