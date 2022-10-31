Ford начал продажу самого хардкорного внедорожника F-150 — Finance.ua

Ford начал продажу самого хардкорного внедорожника F-150 31.10.2022, 01:23 — Технологии&Авто

Ford начал продажу самого хардкорного внедорожника F-150

Дилеры американского автопроизводителя Ford сообщили о начале приема предварительного заказа на новую модификацию популярного внедорожника F-150 2023 модельного года, представленного в хардкорном исполнении F-Series Super Duty. Эта версия была показана представителями компании только в прошлом месяце. А вот полноценный старт продаж с появлением товарных экземпляров состоится уже весной следующего года.

Как ранее сообщалось, новый пикап будет предлагаться покупателям с одно-, полутора-, а также двухрядной кабиной. В зависимости от выбранной модификации длина кузова варьируется от 5,9 до 6,8 метров. Также известно, что в базовом исполнении автомобилю достанется 6,8-литровый двигатель, производительность которого составляет 411 «лошадей», а кс — 603 Н-м. Второй вариант бензомотора имеет объем 7,3 литра, а его мощность равняется 436 л.с.

Список дизельных силовых установок включает в себя 6,7-литровый агрегат на 482 л.с., крутящий момент которого достигает 1422 Н-м. Наиболее производительный вариант имеет такой же объем, но специалисты компании форсировали его до 507 «лошадей» и 1625 Н-м тяги. Любой из представленных двигателей оснащен десятиступенчатым «автоматом».

Во время обновления производитель частично откорректировал внешний вид пикапа, а также оснастил его цифровой «приборкой» с экраном на 12 дюймов и системой мультимедиа, имеющей тачскрин диагональю от 8 до 12 дюймов. Что касается стоимости автомобиля, то базовый вариант оценен производителем в 43 970 долларов. Покупатели смогут получить свои пикапы уже весной следующего года.

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