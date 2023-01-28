Ford анонсировал полный отказ от бензиновых и дизельных автомобилей — Finance.ua
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Ford анонсировал полный отказ от бензиновых и дизельных автомобилей

Технологии&Авто
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Автопроизводитель Ford планирует полностью прекратить продажу в Европе легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Это произойдет к 2030 году.
Об этом сообщает Automotive News Europe. Концерн перейдет на электрокары постепенно.
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Отмечается, что в этом сегменте 2/3 авто будут электрокарами или заряжаемыми гибридами.
В реорганизацию производственного процесса, в частности, в модернизацию ключевого европейского завода Ford в Кельне вложат около 2 млрд долларов и сократят около 1000 рабочих.

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Также в этой связи снимут с производства некоторые модели. В частности, Ford Focus и Fiesta.
За пределами Европы бензиновые и дизельные Ford уходить с рынка не будут.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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