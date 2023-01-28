Ford анонсировал полный отказ от бензиновых и дизельных автомобилей — Finance.ua

Ford анонсировал полный отказ от бензиновых и дизельных автомобилей Сегодня 23:06 — Технологии&Авто

Автопроизводитель Ford планирует полностью прекратить продажу в Европе легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Это произойдет к 2030 году.

Об этом сообщает Automotive News Europe. Концерн перейдет на электрокары постепенно.

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Отмечается, что в этом сегменте 2/3 авто будут электрокарами или заряжаемыми гибридами.

В реорганизацию производственного процесса, в частности, в модернизацию ключевого европейского завода Ford в Кельне вложат около 2 млрд долларов и сократят около 1000 рабочих.

Также в этой связи снимут с производства некоторые модели. В частности, Ford Focus и Fiesta.

За пределами Европы бензиновые и дизельные Ford уходить с рынка не будут.

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