Дизель VS Бензин: какие автомобили чаще всего покупают украинцы — Finance.ua

Дизель VS Бензин: какие автомобили чаще всего покупают украинцы Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

В 2022 году украинцы больше всего покупали бензиновые автомобили, однако из-за границы привозили больше подержанных дизельных легковых машин.

В прошлом году украинцы чаще всего выбирали бензиновые автомобили. Таких приобрели 42,1% от общего количества сделок купли-продажи новых и подержанных легковых автомобилей (486,5 тыс.). Если к ним добавить автомобили с установленным газобаллонным оборудованием (15,2%, 175,9 тыс.) и машины с гибридными двигателями (1,7%, 19,5 тыс.), то легковые автомобили на бензине будут составлять абсолютное большинство: почти 60% от общего количества продаж.

Зато доля дизельных автомобилей составила 38,5% (444,3 тыс.).

На внутреннем рынке в 2022 году преобладали бензиновые автомобили — таких сделок было заключено 43,8% (311,4 тыс. сделок); с газовой установкой — в 22,1% случаев (157,2 тыс. сделок). Таким образом, в прошлом году дизельные автомобили находились в меньшинстве: 31,2% (222 тыс. сделок), отмечают эксперты.

Между тем из-за границы больше всего привозили подержанные легковушки с дизельным двигателем (212,7 тыс., 52,6%). Доля бензиновых авто составила 37,9% (153,3 тыс.), а машин с ГБО — 4,5% (18,3 тыс.).

Среди всех впервые зарегистрированных новых авто в прошлом году 55,7% (21,8 тыс. шт.) имели бензиновый двигатель.

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