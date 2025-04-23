Фонду поддержки энергетики Украины — три года: взносы доноров достигли €1,2 млрд Сегодня 09:47 — Энергетика

Фонду поддержки энергетики Украины — три года: взносы доноров достигли €1,2 млрд

Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. За время своего функционирования он стал эффективным инструментом международной помощи в энергетической сфере.

«Все годы этой войны энергетика является одной из основных целей врага, повреждения получили десятки тысяч объектов энергетической инфраструктуры. И Фонд поддержки энергетики стал важным инструментом международной помощи. Он доказал свою эффективность, ведь ориентирован на быстрое реагирование и решение вопросов закупки оборудования. А значит — проведение оперативных и быстрых ремонтов именно тогда, когда энергосистема нуждается в каждом киловатте электроэнергии. Почти все энергетические компании Украины обращались за помощью в Фонд поддержки, получали необходимое оборудование и продолжают активно сотрудничать», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем сообщении в социальной сети Facebook.

Первой страной, поддержавшей инициативу создания Фонда, стала Дания с вкладом 500 тысяч евро. В настоящее время анонсированные взносы партнеров в Фонд достигают 1,2 млрд евро, он объединил 33 донора из 22 стран, среди которых государства, частные компании, корпорации, международные организации.

Помощь получили около 70 украинских энергетических компаний из всех регионов страны. В частности, около 150 000 единиц оборудования уже доставили конечным приобретателям.

«Искренне благодарим все страны, которые становятся донорами Фонда и продолжают поддержку украинской энергетики. Благодарим наших партнеров из Энергетического Сообщества за непоколебимую позицию в поддержке Украины и создании такого Фонда, за четкую и эффективную организацию всех процессов. Благодарим Европейскую Комиссию за поддержку и лично Кадри Симсон, которая постоянно поддерживала и прилагала много усилий для его развития», — подчеркнул министр.

Он добавил, что сейчас важно продолжать эффективное сотрудничество, не терять темпы и увеличивать взносы в Фонд поддержки энергетики Украины. «Мы должны и далее объединить наши усилия, чтобы выстоять уже следующей зимой!», — резюмировал глава Минэнерго.

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