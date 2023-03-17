Фонд госимущества выставил на приватизацию Измаильский винзавод — Finance.ua

Фонд госимущества выставил на приватизацию Измаильский винзавод
Измаильский винзавод выставили на приватизацию: аукцион состоится 11 апреля, стартовая цена объекта — 35,7 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook.
"Винзавод в городе Измаил основан в 1949 году. Здесь можно производить высококачественные вина и алкогольные напитки, а климатические условия на юге Украины сравнимы с лучшими винодельческими регионами Европы — Международная организация виноградарства и виноделия сопоставляла эту географическую зону с Бордо, Тосканой и Риохой.
Среди преимуществ завода — полный цикл производства продукции — от лозы до бокала", — говорится в сообщении.
В состав активов винзавода входят винохранилище, цех переработки винограда, цехи разлива, цех изготовления шампанских вин, склад готовой продукции, выставочный комплекс и админздания.
Общая площадь помещений — 27,2 тыс. м.
По возвращении из аренды имущество находится на балансе ГП «Управление делами Фонда государственного имущества».
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