Фонд госимущества выставил на приватизацию Измаильский винзавод — Finance.ua

Фонд госимущества выставил на приватизацию Измаильский винзавод Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Измаильский винзавод выставили на приватизацию: аукцион состоится 11 апреля, стартовая цена объекта — 35,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook.

"Винзавод в городе Измаил основан в 1949 году. Здесь можно производить высококачественные вина и алкогольные напитки, а климатические условия на юге Украины сравнимы с лучшими винодельческими регионами Европы — Международная организация виноградарства и виноделия сопоставляла эту географическую зону с Бордо, Тосканой и Риохой.

Среди преимуществ завода — полный цикл производства продукции — от лозы до бокала", — говорится в сообщении.

В состав активов винзавода входят винохранилище, цех переработки винограда, цехи разлива, цех изготовления шампанских вин, склад готовой продукции, выставочный комплекс и админздания.

Общая площадь помещений — 27,2 тыс. м.

По возвращении из аренды имущество находится на балансе ГП «Управление делами Фонда государственного имущества».

Економічна Правда По материалам:

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