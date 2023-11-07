Фонд госимущества в этом году привлек в бюджет ₴634 миллиона от аренды — Finance.ua
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Фонд госимущества в этом году привлек в бюджет ₴634 миллиона от аренды

Фондовый рынок
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Фонд государственного имущества Украины за январь-октябрь 2023 привлек в госбюджет 634 млн грн от аренды государственного имущества.
Об этом сообщила пресс-служба фонда в Фейсбуке.
«634 млн грн принесла аренда госимущества в бюджет за 10 месяцев 2023 года. В ноябре ФГИ привлек 62 млн грн от аренды», — говорится в сообщении.
По данным ФГИУ, годовой план поступлений от аренды составляет 730 млн грн, поэтому до его выполнения осталось менее 100 млн грн.
С начала года было заключено 1425 новых арендных контрактов. В общей сложности команда сопровождает более 14 тыс. контрактов, а площадь арендованной недвижимости составляет почти 8 млн кв. м, что делает ФГИ крупнейшим арендодателем в Украине.

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При арендных электронных аукционах стоимость каждого актива растет в среднем в 3,3 раза.
По материалам:
Finance.ua
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