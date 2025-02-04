Фонд госимущества привлек на прошлой неделе от приватизации 29,3 млн грн — Finance.ua

Фонд госимущества привлек на прошлой неделе от приватизации 29,3 млн грн Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Фонд государственного имущества Украины на прошлой неделе провел 12 успешных приватизационных аукционов, на которых привлек в бюджет 29,34 млн грн.

«На прошлой неделе команда Фонда государственного имущества Украины провела 12 успешных онлайн-аукционов по приватизации на сумму 29,34 млн гривен. Все торги проходили в электронной системе Prozorro. В общей сложности за лоты соревновались 68 участников, то есть в среднем на лот приходилось 5,6 желающих получить в собственность объекты», — говорится в сообщении.

Самым дорогим лотом на прошлой неделе стал единый имущественный комплекс ГП «Черкасский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства». За право собственности на объект соревновались 2 участника, стоимость лота выросла со стартовых 7,66 млн грн до финальных 16,0 млн грн.

На этой неделе команда ФГИУ планирует провести 14 онлайн-аукционов по приватизации. Одним из объектов, которые будут выставлены на торги, является государственный пакет акций размером 100% уставного капитала АО «Завод Радиолеле» по стартовой цене в 234,4 млн грн. Аукцион по приватизации объявлен на 4 февраля.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины провел на прошлой неделе девять приватизационных аукционов, по результатам которых привлек в бюджет 56,01 млн грн.

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