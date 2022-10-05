Фонд госимущества получил в управление более 800 объектов на сумму около 45 миллиардов — Finance.ua

Фонд госимущества получил в управление более 800 объектов на сумму около 45 миллиардов Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Фонд госимущества получил в управление более 800 объектов на сумму около 45 миллиардов

Более 800 объектов государственной собственности общей стоимостью около 45 миллиардов гривен передано из сферы уполномоченных органов управления в сферу управления Фонда государственного имущества Украины.

Соответствующее решение приняло правительство на заседании 4 октября 2022 года, сообщает Правительственный портал.

«Решением Правительства в сферу управления Фонда госимущества передано более 800 объектов госсобственности. Таким образом мы существенно снижаем нагрузку на государственные органы, под управлением которых находились эти объекты. В дальнейшем часть предприятий найдут в процессе приватизации нового собственника, получат инвестиции и будут работать на экономику страны. Определенное количество предприятий останется в управлении государства или будет передано в аренду. А госкомпании, не имеющие потенциала развития и неинтересные бизнесу, будут ликвидированы, что снизит расходы госбюджета», — отметила Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Среди переданных в сферу управления ФГИ объектов:

государственные предприятия;

корпорации;

госучреждения;

научно-исследовательские центры и т.д.

Часть из них находятся на временно оккупированных территориях. Над перечнем предприятий работали министерства и управляющие объектами ведомства, также были учтены позиции областных военно-гражданских администраций.

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