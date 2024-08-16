Фонд госимущества начал приватизацию за 1 гривну — Finance.ua

Фонд госимущества начал приватизацию за 1 гривну Сегодня 09:03

Фонд госимущества начал приватизацию за 1 гривну

Фонд государственного имущества выставил на аукцион первые четыре объекта недвижимости в Одесской и Житомирской областях со стартовой ценой в 1 гривну. Среди них — административные здания и нежилые помещения. Аукционы запланированы на сентябрь.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Символическая цена в 1 гривну установлена ​​законом на период военного положения для объектов, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю. В ФГИ отмечают, что такая стартовая цена способствует эффективному началу процесса приватизации в нынешних условиях.

Для участия в аукционе необходимо уплатить регистрационный взнос в размере 1420 грн.

В список «гривневой» недвижимости входят следующие объекты:

1. Нежилое здание площадью 25,8 кв. м в Одессе — бывший приемный радиоцентр для управления воздушным движением, построенный в 1975 году. Зданию требуется текущий ремонт.

2. Административное здание площадью 281,5 кв. м в городе Рени Одесской области. В него входят одноэтажное здание, гараж, сарай, туалет и изгородь. Построенный в 1960 году дом имеет все необходимые коммуникации.



3. Двухэтажное административное здание площадью 492 кв. м в городе Балта, Одесской области. Комплекс построен в 1968 году и включает в себя котельную, гардеробную, сарай и гараж.



4. Нежилое помещение (контора) площадью 50,5 кв. м в городе Олевск Житомирской области. Здание с кирпичными стенами, обшитыми сайдингом, оснащено всеми необходимыми коммуникациями.



«Приватизация этих объектов дает возможность бизнесу получить активы для развития, а государству — обеспечить их эффективное использование. Новые собственники смогут создать рабочие места, платить налоги и развивать местную экономику», — говорится в сообщении ФГИУ.

Средства от приватизации напрямую направляются в государственный бюджет, из которого финансируются, в частности, Силы обороны Украины. Таким образом, развивая свой бизнес, покупатели вносят вклад в укрепление экономики и приближение победы Украины.

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