Фонд госимущества на прошлой неделе реализовал объектов более чем на ₴2,57 миллиарда — Finance.ua

Фонд госимущества на прошлой неделе реализовал объектов более чем на ₴2,57 миллиарда Сегодня 10:43 — Фондовый рынок

Фонд государственного имущества Украины 16−20 сентября 2024 провел 16 приватизационных аукционов, на которых привлек ₴2,574 миллиарда.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

«С 16 по 20 сентября состоялось 16 онлайн-аукционов по приватизации государственных имуществ, торги проходили в системе Prozorro.Продажи. Общий рост цены произошел в 2,4 раза, количество участников — 171. То есть в среднем за актив соревновались 10,7 участника», — говорится в сообщении.

Самым дорогим лотом недели стал объект крупной приватизации — гостиница «Украина». Его стоимость выросла более чем в два раза, а торги впервые проходили онлайн. За право собственности на актив в сердце столицы соревновались три участника, стоимость лота достигла ₴2,5 миллиарда. Кроме того, победитель торгов должен уплатить НДС в сумме 502,3 миллиона. Таким образом, общий экономический эффект от аукциона может составить более 3 миллиардов.

Вторым по цене продаж стал объект малой приватизации на Черниговщине. Цена комплекса нежилых зданий и сооружений выросла в ₴10,9 раза — со стартовых ₴3,2 миллиона до финальных ₴35,1 миллиона. Кроме того, покупатель обязан уплатить НДС в размере ₴7 миллионов.

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