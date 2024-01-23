Фонд госимущества на прошлой неделе продал активов на 346,66 миллиона гривен — Finance.ua

Фонд госимущества на прошлой неделе продал активов на 346,66 миллиона гривен Сегодня 09:15

Фонд государственного имущества Украины на прошлой неделе привлек в государственный бюджет 346,66 млн грн на приватизационных аукционах.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке.

По данным фонда, 15−19 января было проведено 12 успешных приватизационных аукционов. В общей сложности в торгах приняли участие 100 потенциальных инвесторов.

На этой неделе ФГИУ планирует провести 21 онлайн-аукцион. Среди крупнейших торгов единственный имущественный комплекс ГП «ТВК», стартовая цена которого заявлена ​​в 104,1 млн грн. Аукцион запланирован на 26 января.

Также запланирована реализация единого имущественного комплекса ГП «Ганнопольский спиртовый завод». Стартовая цена объекта — 3,8 млн грн, аукцион запланирован на 25 января.

Кроме того, Фонд госимущества выставлял на приватизацию складской комплекс в поселке Авангард под Одессой на 29 ноября. Стоимость лота составила 208,23 млн грн.

Фонд госимущества выставил на повторный приватизационный аукцион единый имущественный комплекс ГП «ТВК». Это складские помещения возле легендарного рынка 7-й километр.

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