Фонд госимущества на прошлой неделе продал активов на 346,66 миллиона гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фонд госимущества на прошлой неделе продал активов на 346,66 миллиона гривен

9
Фонд государственного имущества Украины на прошлой неделе привлек в государственный бюджет 346,66 млн грн на приватизационных аукционах.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке.
По данным фонда, 15−19 января было проведено 12 успешных приватизационных аукционов. В общей сложности в торгах приняли участие 100 потенциальных инвесторов.
На этой неделе ФГИУ планирует провести 21 онлайн-аукцион. Среди крупнейших торгов единственный имущественный комплекс ГП «ТВК», стартовая цена которого заявлена ​​в 104,1 млн грн. Аукцион запланирован на 26 января.
Также запланирована реализация единого имущественного комплекса ГП «Ганнопольский спиртовый завод». Стартовая цена объекта — 3,8 млн грн, аукцион запланирован на 25 января.
Кроме того, Фонд госимущества выставлял на приватизацию складской комплекс в поселке Авангард под Одессой на 29 ноября. Стоимость лота составила 208,23 млн грн.
Фонд госимущества выставил на повторный приватизационный аукцион единый имущественный комплекс ГП «ТВК». Это складские помещения возле легендарного рынка 7-й километр.
По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.