Фонд гарантирования вкладов в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков, вероятно, переплатив за них по меньшей мере 1 млн гривен — СМИ — Finance.ua
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Фонд гарантирования вкладов в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков, вероятно, переплатив за них по меньшей мере 1 млн гривен — СМИ

Казна и Политика
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков за 5 798 000 гривен и предположительно переплатил за них минимум миллион гривен, передает УНН.
По данным платформы Prozorro, Фонд гарантирования вкладов 30 ноября 2022 года объявил тендер на закупку 200 ноутбуков ожидаемой стоимостью 5 799 984 грн. В торгах, состоявшихся в декабре, приняла участие одна компания — ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОДИС», которая и была признана победителем.
Ее предложение было ниже заявленной стоимости всего почти на две тысячи гривен.
Согласно тендерной документации, характеристики 40 ноутбуков следующие: модель должна быть не хуже Intel Core i3 (не менее 10 поколения), диагональ — 15.6″, оперативная память не менее 8 Гб (с возможностью расширения до 16Gb), тип интерфейса: SSD M.2 NVMe PCIe, емкость накопителя — не менее 256 Гб, габариты — не более 359×236×20 мм.
Еще 160 ноутбуков имели следующие характеристики: модель должна быть не хуже Intel Core i3 (не менее 11 поколения), диагональ — 15.6″, оперативная память не менее 8 Гб (с возможностью расширения до 16Gb), тип интерфейса: SSD M. 2 NVMe PCIe, емкость накопителя — не менее 256 Гб, габариты — не более 359×236×20 мм.
Таким образом, в среднем один ноутбук обошелся Фонду в 28 999,92 гривны.
Напомним, что в декабре 2022 года действовал фиксированный курс валют и 1 доллар тогда стоил 36,5686 грн.
Ноутбук с похожими параметрами в декабре 2022 года стоил от 12 199 гривен до 23 999 гривен.
По материалам:
УНН
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