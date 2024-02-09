Фонд частичного гарантирования выдал первую гарантию на кредит — Finance.ua

Фонд частичного гарантирования выдал первую гарантию на кредит Сегодня 12:24 — Кредит&Депозит

Фонд частичного гарантирования выдал первую гарантию на кредит

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве выдал первую гарантию на банковский кредит

Ее получил предприниматель из Днепропетровщины, взявший кредит в сумме 870 тыс. грн для пополнения оборотного капитала.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия в Facebook

Этот кредит был выдан в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%».

«Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве работает для поддержки малых и средних фермеров и гарантирует украинским банкам до 50% обязательств фермера по кредиту.

Заемщики могут получить гарантии на инвестиционные кредиты сроком до 7 лет, на кредиты для покупки земли до 10 лет, на оборотные средства сроком до 3 лет. Сумма кредита не может превышать 30 млн грн", — уточнили в министерстве.

Чтобы получить гарантии фонда, агропроизводитель должен:

быть зарегистрированным в Государственном аграрном реестре (ГАР);

иметь в собственности или пользовании до 500 га земель;

иметь опыт хозяйственной деятельности более 1 года.

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