Фонд частичного гарантирования выдал первую гарантию на кредит — Finance.ua

Фонд частичного гарантирования выдал первую гарантию на кредит
Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве выдал первую гарантию на банковский кредит.
Ее получил предприниматель из Днепропетровщины, взявший кредит в сумме 870 тыс. грн для пополнения оборотного капитала.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия в Facebook.
Этот кредит был выдан в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%».
«Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве работает для поддержки малых и средних фермеров и гарантирует украинским банкам до 50% обязательств фермера по кредиту.
Заемщики могут получить гарантии на инвестиционные кредиты сроком до 7 лет, на кредиты для покупки земли до 10 лет, на оборотные средства сроком до 3 лет. Сумма кредита не может превышать 30 млн грн", — уточнили в министерстве.
Чтобы получить гарантии фонда, агропроизводитель должен:
- быть зарегистрированным в Государственном аграрном реестре (ГАР);
- иметь в собственности или пользовании до 500 га земель;
- иметь опыт хозяйственной деятельности более 1 года.
Поделиться новостью