Фонд частичного гарантирования выдал первую гарантию на кредит — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фонд частичного гарантирования выдал первую гарантию на кредит

Кредит&Депозит
29
Фонд частичного гарантирования выдал первую гарантию на кредит
Фонд частичного гарантирования выдал первую гарантию на кредит
Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве выдал первую гарантию на банковский кредит.
Ее получил предприниматель из Днепропетровщины, взявший кредит в сумме 870 тыс. грн для пополнения оборотного капитала.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия в Facebook.
Этот кредит был выдан в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%».
«Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве работает для поддержки малых и средних фермеров и гарантирует украинским банкам до 50% обязательств фермера по кредиту.
Заемщики могут получить гарантии на инвестиционные кредиты сроком до 7 лет, на кредиты для покупки земли до 10 лет, на оборотные средства сроком до 3 лет. Сумма кредита не может превышать 30 млн грн", — уточнили в министерстве.
Чтобы получить гарантии фонда, агропроизводитель должен:
  • быть зарегистрированным в Государственном аграрном реестре (ГАР);
  • иметь в собственности или пользовании до 500 га земель;
  • иметь опыт хозяйственной деятельности более 1 года.
По материалам:
AgroPortal.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.