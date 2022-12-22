Fitch снизило рейтинг «ДТЭК Энерго» до «RD» и затем повысило его до «СС» — Finance.ua

Fitch снизило рейтинг «ДТЭК Энерго» до «RD» и затем повысило его до «СС» Сегодня 11:30 — Фондовый рынок

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, как и анонсировало, снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) DTEK Energy BV — холдинговой компании «ДТЭК Энерго» — в иностранной и национальной валюте с «C» до «ограниченного дефолта» (RD) после выкупа части еврооблигаций и после его завершения сразу повысило его до «СС».

«Мы рассматриваем тендерное предложение как обмен проблемных долгов (DDE). Fitch одновременно повысило РДЭ до „CC“, отражая профиль „ДТЭК Энерго“ после реструктуризации с высоким риском дефолта», — говорится в сообщении агентства в среду.

Fitch уточнило, что РДЭ «ДТЭК Энерго» на уровне «CC» отражает ограниченную ликвидность компании, вызванную серьезными операционными сбоями вследствие вторжения россии в Украину.

Агентство отметило, что выполнение тендерного предложения прошло ниже целевого уровня в $50 млн: «ДТЭК Энерго» использовала $19,8 млн своих средств на оффшорных счетах для выкупа части своих непогашенных 7-7,5% еврооблигаций-2027 на общую номинальную сумму $80 млн.

По данным Fitch, после погашения основного долга в размере $10 млн, выплаты купона в размере $28 млн по облигациям в декабре 2022 года и выкупа облигаций денежных средств, доступных за пределами Украины, должно быть достаточно для еще одной выплаты купона в размере около $26 млн в марте 2023 года или трех купонных платежей, если компания решит частично капитализировать проценты.

В то же время агентство отмечает, что объемы погашения долга «ДТЭК Энерго» в ближайшее время низкие: $10 млн в июне 2023 года и $10 млн в декабре 2023 года, однако есть еще ежеквартальные выплаты процентов по $26 млн.

По данным Fitch, «ДТЭК Энерго» до сих пор не имеет разрешения на перевод за границу каких-либо средств из Украины для выплат по еврооблигациям.

Агентство оценивает риск дальнейших существенных сбоев в деятельности компании как высокий, что может помешать «ДТЭК Энерго» генерировать достаточный свободный денежный поток для выплаты процентов и долговых обязательств, запланированных на 2023 год, после того как компания получит исключение из моратория на платежи в иностранной. валюте.

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