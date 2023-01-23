Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «СС» — Finance.ua
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Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «СС»

Казна и Политика
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне СС.
Об этом говорится в сообщении агентства на его сайте.
«Подтверждение долгосрочного РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне „CC“ отражает мнение Fitch о вероятной дальнейшей реструктуризации коммерческого долга в иностранной валюте, учитывая масштабы экономического ущерба от войны с россией и связанный с этим значительный финансовый ущерб», — объясняет агентство свое решение.
Fitch считает, что вероятным условием крупной финансовой помощи, предоставляемой международными официальными кредиторами, является разделение груза с коммерческими кредиторами.
Агентство отмечает, что достигнутая в августе 2022 года 24-месячная отсрочка платежей по еврооблигациям Украины обеспечила облегчение обслуживания внешнего долга на сумму $6 млрд, но оставляет нерешенными среднесрочные риски его устойчивости. По его оценкам, обслуживание суверенного внешнего долга вырастет до относительно высокого уровня в $5,4 млрд в 2024 году (за исключением $3,5 млрд отсроченных процентных платежей по еврооблигациям, которые могут быть капитализированы) и $7,0 млрд в 2025 году, что закладывает основы возможной новой реструктуризации.
Fitch прогнозирует рост ВВП Украины на 2% в 2023 году, поскольку продолжающаяся война препятствует возвращению значительного количества беженцев или крупномасштабным инвестициям, а перебои в подаче электроэнергии после российских обстрелов создают дополнительный сдерживающий фактор. Агентство напоминает о снижении ВВП в 2022 году примерно на 31% и чистом оттоке населения в 8 млн человек по данным ООН, указывая, одновременно, на их возможное завышение.
Согласно прогнозу агентства, инфляция в 2023 году снизится до 21% с 26,6% в 2022 году, поскольку потеря производственных мощностей, недостаток электроэнергии и только постепенное устранение сбоев в цепочке поставок компенсируют слабый внутренний спрос.
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Fitch ожидает, что война продолжится в 2023 году в рамках ее нынешних широких параметров, поскольку в ближайшем будущем не будет уступок, политически заслуживающих доверия, которые могли бы лечь в основу урегулирования путем переговоров.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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