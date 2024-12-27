Фискальная политика: Доходы от налога на прибыль предприятий и грант от США способствовали повышению доходов — Finance.ua

Фискальная политика: Доходы от налога на прибыль предприятий и грант от США способствовали повышению доходов Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Фискальная политика: Доходы от налога на прибыль предприятий и грант от США способствовали повышению доходов

В ноябре доходы Государственного бюджета выросли до 302 млрд грн, что значительно превышает 179 млрд грн в октябре. Рост обеспечили плановое квартальное поступление налога на прибыль предприятий (ПпПП) и грант от США. Поступления ПпПП составили 44,3 млрд грн.

Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций, предоставленном finance.ua.

Поступления в общий фонд государственного бюджета в ноябре составили 220 млрд грн, что превышает 129 млрд грн в октябре.

Внутренний НДС вырос на 9%, однако снизился на 10,1% дпм. Возмещение НДС осталось на уровне октября (15 млрд грн), но выросло на 52% дпр в результате большего экспорта в этом году. НДС с импорта вырос на 17% дпр, но сократился на 5% дпм.

План Государственной налоговой службы выполнен на 102,4%, в то время как план Государственной таможенной службы (ГТС) выполнен лишь на 78,7%. ГТС объясняет невыполнение плана прежде всего введенными летом льготами на энергетическое оснащение. В то же время выглядит так, что план был несколько оптимистичным (в частности обменный курс остается сильнее, чем закладывалось первоначально в плановые показатели бюджета).

Расходы общего фонда государственного бюджета в ноябре составили 340 млрд грн, превысив показатели предыдущих месяцев (314 млрд грн в октябре и 249 млрд грн в сентябре).

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