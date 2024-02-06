FinYear: Как будет трансформироваться рынок в условиях новых правил регулирования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

FinYear: Как будет трансформироваться рынок в условиях новых правил регулирования

30
FinYear: Как будет трансформироваться рынок в условиях новых правил регулирования
FinYear: Как будет трансформироваться рынок в условиях новых правил регулирования
В Киеве 16 февраля 2024 года в UNIT. city состоится выдающееся событие для специалистов в сфере финансовых технологий, банкинга и небанковских финансовых компаний — конференция FinYear.
Банки, небанковские финансовые компании и представители финтеха соберутся вместе, чтобы обсудить, как трансформируется рынок в условиях новых правил регулирования, какие ожидаются законодательные изменения и как они могут повлиять на будущее отрасли. А также обсудить наметившиеся в 2024 году вызовы, перспективы и тренды.

Программа FinYear

Открывать конференцию будет заместитель Главы НБУ Екатерина Рожкова.
С презентациями выступят руководители ключевых департаментов НБУ:
  • Михаил Федоренко — директор Департамента лицензирования НБУ;
  • Сергей Савчук — заместитель директора Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ;
  • Ольга Лобайчук — начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ.
Кроме того, будут говорить о «Современных вызовах и трендах развития банкинга 2024». Модератором дискуссии станет Анастасия Шевченко, генеральный менеджер Lugera Ukraine.
Участники дискуссии:
  • Иван Свитек — председатель Правления Юнекс Банка;
  • Дмитрий Полищук — заместитель председателя Правления по розничному бизнесу ПУМБа;
  • Елена Дмитриева — первый заместитель председателя Правления Глобус Банка;
  • Дмитрий Мусиенко — член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка.
Также ведущие специалисты и эксперты будут рассказывать «Как развиваются необанки и платежные системы в условиях военного времени».
Участники дискуссии:
  • Анна Тигипко — основательница IziBank;
  • Алексей Рубан — директор по инновациям NovaPay (ГК Nova);
  • Александр Лапко — CEO RozetkaPay;
  • Иван Степанец — директор по инновациям iPay.ua.

Подробности и регистрация на конференцию здесь

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.