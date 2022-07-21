Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wärtsilä завершил выход из рф — Finance.ua
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Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wärtsilä завершил выход из рф

Фондовый рынок
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Компания Wärtsilä — финский производитель оборудования для морского и энергетического рынков — объявила, что завершила плановый выход с российского рынка после объявления о сокращении деятельности в апреле 2022 года.
Об этом говорится в заявлении компании от 21 июля.
«Все операции были закрыты в соответствии с местными нормами. В ходе различных процессов приоритетом компании Wärtsilä было обеспечение безопасности и благополучия работников», — говорится в сообщении.
В Wärtsilä добавили, что «продолжают решительно осуждать вторжение россии в Украину».
«Права человека, безопасность и процветание очень важны для Wärtsilä. Компания полностью обязалась соблюдать все торговые санкции, и сейчас она прекратила все коммерческие операции в россии во всех бизнес-подразделениях», — подчеркнули в компании.
В рамках выхода был закрыт офис Wärtsilä Digital Technologies (WDT) в Санкт-Петербурге.
«По местным правилам, сокращенная команда проведет последние процедуры для завершения закрытия, однако все операции прекращены. Компания Wärtsilä создала новые научно-исследовательские мощности за пределами россии, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение обязательств», — пояснили в компании.
В мае/июне Wärtsilä подписала соглашения о продаже бизнеса Transas Navigator и Wärtsilä Vostok LLC местному менеджменту компаний.
По материалам:
Економічна Правда
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