Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wärtsilä завершил выход из рф — Finance.ua

Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wärtsilä завершил выход из рф Сегодня 20:21 — Фондовый рынок

Компания Wärtsilä — финский производитель оборудования для морского и энергетического рынков — объявила, что завершила плановый выход с российского рынка после объявления о сокращении деятельности в апреле 2022 года.

Об этом говорится в заявлении компании от 21 июля.

«Все операции были закрыты в соответствии с местными нормами. В ходе различных процессов приоритетом компании Wärtsilä было обеспечение безопасности и благополучия работников», — говорится в сообщении.

В Wärtsilä добавили, что «продолжают решительно осуждать вторжение россии в Украину».

«Права человека, безопасность и процветание очень важны для Wärtsilä. Компания полностью обязалась соблюдать все торговые санкции, и сейчас она прекратила все коммерческие операции в россии во всех бизнес-подразделениях», — подчеркнули в компании.

В рамках выхода был закрыт офис Wärtsilä Digital Technologies (WDT) в Санкт-Петербурге.

«По местным правилам, сокращенная команда проведет последние процедуры для завершения закрытия, однако все операции прекращены. Компания Wärtsilä создала новые научно-исследовательские мощности за пределами россии, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение обязательств», — пояснили в компании.

В мае/июне Wärtsilä подписала соглашения о продаже бизнеса Transas Navigator и Wärtsilä Vostok LLC местному менеджменту компаний.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.