Финский поставщик трубопроводов Uponor ушел с российского рынка — Finance.ua

Финский поставщик трубопроводов Uponor ушел с российского рынка
Финский поставщик трубопроводных систем Uponor ушел из россии — российский бизнес продали местному руководству компании.
Об этом сообщает финское издание Yle.
Компания в пресс-релизе сообщила о продаже своего российского бизнеса местному руководству. Однако стоимость сделки не разглашается.
Издание отмечает, что процесс вывода бизнеса из россии начался еще в июне 2022 года, но из-за местных регуляторных процессов завершение сделки заняло больше времени, чем ожидалось.
Uponor Oyj — финская компания, которая поставляет системы микроклимата и трубопроводов для зданий.
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