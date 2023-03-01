Финский поставщик трубопроводов Uponor ушел с российского рынка — Finance.ua

Финский поставщик трубопроводов Uponor ушел с российского рынка Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Финский поставщик трубопроводных систем Uponor ушел из россии — российский бизнес продали местному руководству компании.

Об этом сообщает финское издание Yle

Компания в пресс-релизе сообщила о продаже своего российского бизнеса местному руководству. Однако стоимость сделки не разглашается.

Издание отмечает, что процесс вывода бизнеса из россии начался еще в июне 2022 года, но из-за местных регуляторных процессов завершение сделки заняло больше времени, чем ожидалось.

Uponor Oyj — финская компания, которая поставляет системы микроклимата и трубопроводов для зданий.

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Економічна Правда По материалам:

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