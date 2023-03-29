Финская компания хочет построить в Ирпене бомбоубежище со спортзалом для 1200 детей — Finance.ua

Финская компания хочет построить в Ирпене бомбоубежище со спортзалом для 1200 детей Сегодня 20:23 — Недвижимость

В Ирпене могут построить бомбоубежище для 1200 детей. Местные власти уже провели переговоры с представителями финской компании Temet, сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, пишет bzh.life

Глава Ирпеня и руководство группы компаний Temet посетили местный лицей «Мрия». Финская компания рассматривает именно это учебное заведение для строительства большого бомбоубежища вместе со спортзалом. Он будет рассчитан на 1200 детей.

Бомбоубежище планируют построить по специальной технологии на глубине 10 метров под землей. Его можно будет использовать в качестве убежища и спортзала одновременно.

Компания Temet появилась на рынке в 1953 году. На ее счету тысячи убежищ в Финляндии, созданные в соответствии с правилами гражданской обороны Финляндии.

В 70-х годах компания начала экспорт на международный рынок и стала ведущим мировым производителем средств защиты от взрывов и химической, биологической, радиологической и ядерной угрозы.

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