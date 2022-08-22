Финская компания Fennovoima планирует взыскать через суд с «росатома» 2 миллиарда евро — Finance.ua
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Финская компания Fennovoima планирует взыскать через суд с «росатома» 2 миллиарда евро

Фондовый рынок
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Финская компания Fennovoima планирует взыскать через суд с «росатома» 2 миллиарда евро
Финская компания Fennovoima планирует взыскать через суд с «росатома» 2 миллиарда евро
Финская энергетическая компания Fennovoima начинает судебный процесс против «росатома».
Об этом сообщает Yle.
Исполнительный директор компании Йоаким Спект в интервью изданию Helsingin Sanomat заявил, что Fennovoima уже обратилась в арбитражный суд с иском. Общая сумма иска составляет около 2 млрд евро.
Спект уточнил, что существует несколько спорных вопросов, главным из которых является авансовый платеж в размере 800 млн евро, который Fennovoima осуществила финской дочерней компании росатома Raos Project. Руководство Fennovoima считает, что росатом должен вернуть аванс.
Ранее Fennovoima расторгла контракт с росатомом о строительстве АЭС «Ханхикиви», аргументируя свое решение значительными задержками и неспособностью российской компании завершить проект атомной электростанции.
Добавляется, что росатом также потребует компенсаций за проект «Ханхикиви», поскольку, по мнению российской стороны, разрыв контракта был безосновательным.

Справка Finance.ua:

  • энергетическая компания Akkuyu Nukleer AS, контролируемая корпорацией «росатом», расторгла свой контракт с турецким строителем IC Ictas в пользу российского TSM Enerji по завершению строительства АЭС на территории Турции.;
  • российская атомная энергетическая компания «росатом» заявила, что намерена потребовать компенсацию от финской Fennovoima из-за расторжения контракта по проекту АЭС «Ханхикиви-1».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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