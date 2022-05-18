Финская газовая компания отказывается платить за российский газ рублями — Finance.ua
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Финская газовая компания отказывается платить за российский газ рублями

Сегодня 09:34Фондовый рынок
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Финская газовая компания Gasum заявляет, что не будет платить за российский газ в рублях и не будет использовать предложенную «Газпромом» схему оплаты за газ.
В своем заявлении компания сообщила, что переговоры по долгосрочному газовому контракту с «Газпромом» сейчас спорные, и теперь Gasum обратится в арбитраж, пишет CNN.
Финская компания отметила, что ведет переговоры с «Газпромом» с прошлого года, но в апреле россияне направили письмо, в котором требовали проводить оплаты в рублях.
Gasum заявил, что «не принимает требование „Газпром Экспорта“ о переходе на рублевые платежи и, следовательно, не будет производить платежи в рублях или согласно предложенной „Газпром Экспортом“ схеме платежей».
Кроме того, у компаний есть значительные споры и по другим претензиям, поданным по контракту.
«В общем, это то, с чем Gasum не может согласиться и решил передать споры по поводу контракта в арбитраж. Дело будет рассмотрено в арбитраже», — отметили в компании.
Gasum предупреждает, что это приведет к увеличению риска прекращения поставок газа из России. Компания заявила, что готовится к этой ситуации со своими клиентами и правительством.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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