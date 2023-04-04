Финляндия официально стала членом НАТО — Finance.ua

Финляндия официально стала членом НАТО Сегодня 14:22

Финляндия официально стала членом НАТО

Финляндия, которая еще в начале июля 2022 г. совместно со Швецией подписала исторический протокол о вступлении в НАТО, официально стала членом Североатлантического Альянса. Что касается Швеции, то она ожидает вступления уже завтра.

Об этом во вторник, 4 апреля, на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отметив, что страна стала уже 31-м государством — членом организации.

«Финляндия сейчас вошла в НАТО! Поздравляю! С сегодняшнего дня в состав альянса входит 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира», — говорится в сообщении польского премьера.

Стоит отметить, что общая протяженность границы Финляндии со страной-агрессором россией составляет около 1300 километров. Это означает, что россия, несмотря на ее мощное нежелание иметь что-то общее с альянсом, станет еще ближе к НАТО.

Ратификация членства Финляндии в НАТО была завершена еще 31 марта 2022 года, после чего соответствующий документ направили в Вашингтон.

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