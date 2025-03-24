FinAwards 2025 на финишной прямой — когда объявят победителей — Finance.ua
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FinAwards 2025 на финишной прямой — когда объявят победителей

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FinAwards 2025 на финишной прямой — когда объявят победителей
FinAwards 2025 на финишной прямой — когда объявят победителей
Уже традиционно каждый год премия FinAwards 2025 определяет лучших представителей финансовой сферы Украины. В настоящее время продолжается подсчет голосов пользователей и членов жюри, по результатам которых станут известны победители более чем в 35 номинациях.

Кто среди номинантов?

За победу соперничают представители банков, МФО, страховые компании, инфлюэнсеры и другие представители финансового рынка Украины. Все номинанты уже сейчас внесли весомый вклад в развитие банковской сферы, онлайн-платежей, технологий, повышения финансовой грамотности украинцев и многое другое.
Все номинации разделены на четыре категории — «Финансовый продукт», «Финансовые учреждения», «Технологии» и «Личности». Каждый из номинантов является движущей силой изменения финансовой сферы в нашей стране. А победители премии сформируют направление движения представителей рынка как минимум на ближайший год.

Когда FinAwards 2025 года?

Церемония награждения победителей премии этого года состоится уже 28 марта в Киеве. На мероприятии соберутся лучшие представители финансовой сферы. А значит, гости мероприятия смогут за один вечер значительно расширить круг деловых знакомств, а еще — найти для своего бизнеса лучшие банковские решения, кредитные программы, партнерские предложения, сервисное обслуживание и другие предложения FinTech.
Чтобы присоединиться к FinAwards 2025, достаточно приобрести билеты по ссылке.

Кто помог с проведением мероприятия?

Организаторы премии FinAwards 2025 — сайты Finance.ua и «Минфин» — искренне благодарны за поддержку и помощь с организацией мероприятия своим надежным партнерам. В частности, генеральному партнеру — банку ПУМБ.
ПУМБ — один из крупнейших частных банков в Украине, ежедневно демонстрирующий свой профессионализм и надежность, предоставляя услуги более 2 млн клиентам. Кроме того, банк входит в ТОП-5 финучреждений по размеру депозитного портфеля физических лиц во всех валютах. Пользователи услуг этого банка, как частные, так и корпоративные, отмечают эффективные решения команды ПУМБ по реализации всех нужных задач.
Весомый вклад в проведение FinAwards 2025 в этом году также внесло ГП «АВТО Интернешнл» — официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине, стал партнером нашего мероприятия. Компания поставляет в Украину современные автомобили высокого качества, оснащенные инновационными технологиями и стильным дизайном. Надежные автомобили Mazda неотразимы в каждой детали. Больше информации водители могут узнать по ссылке на сайте Mazda

Детали о FinAwards 2025

По материалам:
Finance.ua
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