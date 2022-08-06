Финансовый рынок метавселенной вырастет до $50 млрд к 2026 году — Finance.ua
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Финансовый рынок метавселенной вырастет до $50 млрд к 2026 году

Финтех и Карты
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Исследовательская и консалтинговая компания Technavio проанализировала темпы роста Metaverse. По мнению аналитиков, через 4 года финансовый рынок метавселенной превысит 50 миллиардов долларов.
Представленный отчет рассматривает растущую индустрию в двух плоскостях: программное и аппаратное обеспечение, а также ее влияние на географические регионы. Документ получил название «Рынок метавселенной в финансах по пунктам и географии — прогноз и анализ на 2022-2026 годы».
Согласно выводам аналитиков, интерес к этой области стремительно растет в различных уголках нашей планеты. Ежегодный показатель роста держится в районе 21%, и только в 2022 он прогнозируется на уровне 20,11%. С такими темпами мировой рынок метавселенной в сфере финансов преодолеет отметку в $50 млрд к 2026.
Финансовый рынок метавселенной вырастет до $50 млрд к 2026 году
Если ориентироваться на географию, то быстрее всего отрасль набирает обороты в Североамериканском регионе. Порядка 32% рынка придется на эту местность. Канада и США здесь выступают в качестве бесспорных лидеров. Однако и страны из других регионов, вроде Китая и Германии, уверенно двигаются вперед.
Соединенные Штаты Америки, а также их немецкие коллеги, к слову, заняли в 2022 первые позиции в мировом крипто-рейтинге. Свою роль здесь сыграло институциональное принятие отрасли и вопросы регуляции. Пытаются ворваться в топ-10 криптовалютных стран и Объединенные Арабские Эмираты.
Не обделили вниманием эксперты лучшие приложения финансового сектора метавселенной. В число 7 топ-кошельков они включили:
  • MetaMask;
  • Alpha Wallet;
  • Trust Wallet;
  • Coinbase;
  • Math Wallet;
  • Coinomi;
  • Enjin Wallet.
По мнению экспертов Technavio, в последнее время метавселенная особенно сильно привлекает модную индустрию и электронную коммерцию. И если со вторым пунктом все понятно, то «стиляги» оказались своеобразным сюрпризом.
По материалам:
incrypted
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