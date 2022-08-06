Финансовый рынок метавселенной вырастет до $50 млрд к 2026 году — Finance.ua

Финансовый рынок метавселенной вырастет до $50 млрд к 2026 году 06.08.2022, 00:32 — Финтех и Карты

Исследовательская и консалтинговая компания Technavio проанализировала темпы роста Metaverse. По мнению аналитиков, через 4 года финансовый рынок метавселенной превысит 50 миллиардов долларов.

Представленный отчет рассматривает растущую индустрию в двух плоскостях: программное и аппаратное обеспечение, а также ее влияние на географические регионы. Документ получил название «Рынок метавселенной в финансах по пунктам и географии — прогноз и анализ на 2022-2026 годы».

Согласно выводам аналитиков , интерес к этой области стремительно растет в различных уголках нашей планеты. Ежегодный показатель роста держится в районе 21%, и только в 2022 он прогнозируется на уровне 20,11%. С такими темпами мировой рынок метавселенной в сфере финансов преодолеет отметку в $50 млрд к 2026.

Если ориентироваться на географию, то быстрее всего отрасль набирает обороты в Североамериканском регионе. Порядка 32% рынка придется на эту местность. Канада и США здесь выступают в качестве бесспорных лидеров. Однако и страны из других регионов, вроде Китая и Германии, уверенно двигаются вперед.

Соединенные Штаты Америки, а также их немецкие коллеги, к слову, заняли в 2022 первые позиции в мировом крипто-рейтинге. Свою роль здесь сыграло институциональное принятие отрасли и вопросы регуляции. Пытаются ворваться в топ-10 криптовалютных стран и Объединенные Арабские Эмираты.

Не обделили вниманием эксперты лучшие приложения финансового сектора метавселенной. В число 7 топ-кошельков они включили:

MetaMask;

Alpha Wallet;

Trust Wallet;

Coinbase;

Math Wallet;

Coinomi;

Enjin Wallet.

По мнению экспертов Technavio, в последнее время метавселенная особенно сильно привлекает модную индустрию и электронную коммерцию. И если со вторым пунктом все понятно, то «стиляги» оказались своеобразным сюрпризом.

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