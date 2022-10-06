Финансовый комитет ВР поддержал увольнение главы НБУ Шевченко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финансовый комитет ВР поддержал увольнение главы НБУ Шевченко

Казна и Политика
18
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины, сообщили народные депутаты Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк в четверг, 6 октября, в Telegram.
«Комитет только что рекомендовал Верховной Раде поддержать проект постановления Верховной Рады Украины об увольнении Шевченко К.Е. с должности главы Национального банка Украины», — написал Гетманцев.
«Комитет ВРУ по вопросам финансов одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ, — отметил Железняк и добавил: — Дальше рассмотрение в зале Рады в ближайшие дни».
По словам нардепа, фактически обсуждения на комитете не было. Депутаты только поблагодарили пана Шевченко за его работу. «За — 18. Воздержались −1», — отметил он.
Он считает, что в зале парламента «тоже, скорее всего, будет без обсуждения».
Зеленский внес в Раду представление об отставке главы НБУ Кирилла Шевченко. Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщал, что Верховная Рада будет голосовать за отставку Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины в этот четверг, 6 октября.
Перед этим народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщали, что главным претендентом на должность главы НБУ — после заявления Кирилла Шевченко об отставке — является Андрей Пышный.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.