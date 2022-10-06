Финансовый комитет ВР поддержал увольнение главы НБУ Шевченко — Finance.ua

Финансовый комитет ВР поддержал увольнение главы НБУ Шевченко Сегодня 10:40 — Казна и Политика

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины, сообщили народные депутаты Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк в четверг, 6 октября, в Telegram.

«Комитет только что рекомендовал Верховной Раде поддержать проект постановления Верховной Рады Украины об увольнении Шевченко К.Е. с должности главы Национального банка Украины», — написал Гетманцев.

«Комитет ВРУ по вопросам финансов одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ, — отметил Железняк и добавил: — Дальше рассмотрение в зале Рады в ближайшие дни».

По словам нардепа, фактически обсуждения на комитете не было. Депутаты только поблагодарили пана Шевченко за его работу. «За — 18. Воздержались −1», — отметил он.

Он считает, что в зале парламента «тоже, скорее всего, будет без обсуждения».

Зеленский внес в Раду представление об отставке главы НБУ Кирилла Шевченко. Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщал, что Верховная Рада будет голосовать за отставку Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины в этот четверг, 6 октября.

Перед этим народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщали, что главным претендентом на должность главы НБУ — после заявления Кирилла Шевченко об отставке — является Андрей Пышный.

УНН По материалам:

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