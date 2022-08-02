Финансовая помощь для людей с инвалидностью в Польше: как получить выплату — Finance.ua

Финансовая помощь для людей с инвалидностью в Польше: как получить выплату Сегодня 11:13 — Личные финансы

Финансовая помощь для людей с инвалидностью в Польше: как получить выплату

Украинские переселенцы с инвалидностью, прибывшие в Польшу после 24 февраля этого года, смогут получить денежную помощь от центра международной помощи PCPM. Онлайн-регистрация уже открыта.

Кто может претендовать на выплату

Программа ориентирована на материальную помощь лицам с инвалидностью и их опекунам, являющимся гражданами Украины или другого государства, не входящего в состав ЕС, и постоянно проживавших в Украине на момент 24 февраля.

Также лица должны удовлетворять критериям:

выехали из Украины и пересекли польскую границу после начала полномасштабной войны;

никогда не участвовали в программах Польского центра международной помощи. Если вы получали многоцелевую помощь, пособие на работу или другую материальную поддержку от организации, вашу заявку не будут рассматривать. Инициатива рассчитана на новых участников ;



; имеют возможность предъявить документацию, подтверждающую первую или вторую группу инвалидности. На ребенка требуются подтверждающие бумаги без назначенной группы.



Попечители и родители ребенка с инвалидностью могут также зарегистрироваться при проживании на территории Польши. Опека должна подтверждаться документально.

Сумма помощи

После утверждения заявки вы получите 710 злотых на человека. Сумма будет поступать на банковский счет получателя.

Срок программы — шесть месяцев. Выплаты будут поступать ежемесячно в течение этого периода.

Как принять участие в программе

Надо заполнить форму по ссылке . В случае успешного прохождения предварительного отбора вам поступит СМС с приглашением в регистрационный центр в Варшаве. Проживать в столице не обязательно, но заявки принимаются только от людей, которые могут приехать.

Отбор участников будет базироваться на группе инвалидности и количестве претендентов. PCPM имеет право закрыть систему регистрации или внести в нее любые изменения. Чтобы не перегружать сервер и не замедлять обработку анкет, не следует подавать одну и ту же форму по несколько раз.

С какими документами приезжать на личную регистрацию:

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий украинское гражданство или факт постоянного проживания на территории Украины до начала военных действий;

любой документ, в котором указана дата прибытия в Польшу. Это могут быть бумаги, выданные консульством или пограничной службой, а также штамп в паспорте;

подтверждение группы инвалидности или инвалидности без назначенной группы для ребенка;



номер PESEL;



украинский номер налогоплательщика;



подтверждение открытия счета в местном банке. В документе должна быть прописана вся информация о получателе.



Принимаются фотографии или сканированные копии бумаг, а также документы в приложении «Дія».

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