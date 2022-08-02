Финансовая помощь для людей с инвалидностью в Польше: как получить выплату — Finance.ua

Финансовая помощь для людей с инвалидностью в Польше: как получить выплату
Украинские переселенцы с инвалидностью, прибывшие в Польшу после 24 февраля этого года, смогут получить денежную помощь от центра международной помощи PCPM. Онлайн-регистрация уже открыта.
Кто может претендовать на выплату
Программа ориентирована на материальную помощь лицам с инвалидностью и их опекунам, являющимся гражданами Украины или другого государства, не входящего в состав ЕС, и постоянно проживавших в Украине на момент 24 февраля.
Также лица должны удовлетворять критериям:
- выехали из Украины и пересекли польскую границу после начала полномасштабной войны;
- никогда не участвовали в программах Польского центра международной помощи. Если вы получали многоцелевую помощь, пособие на работу или другую материальную поддержку от организации, вашу заявку не будут рассматривать. Инициатива рассчитана на новых участников;
- имеют возможность предъявить документацию, подтверждающую первую или вторую группу инвалидности. На ребенка требуются подтверждающие бумаги без назначенной группы.
Попечители и родители ребенка с инвалидностью могут также зарегистрироваться при проживании на территории Польши. Опека должна подтверждаться документально.
Сумма помощи
- После утверждения заявки вы получите 710 злотых на человека. Сумма будет поступать на банковский счет получателя.
- Срок программы — шесть месяцев. Выплаты будут поступать ежемесячно в течение этого периода.
Как принять участие в программе
Надо заполнить форму по ссылке. В случае успешного прохождения предварительного отбора вам поступит СМС с приглашением в регистрационный центр в Варшаве. Проживать в столице не обязательно, но заявки принимаются только от людей, которые могут приехать.
Отбор участников будет базироваться на группе инвалидности и количестве претендентов. PCPM имеет право закрыть систему регистрации или внести в нее любые изменения. Чтобы не перегружать сервер и не замедлять обработку анкет, не следует подавать одну и ту же форму по несколько раз.
С какими документами приезжать на личную регистрацию:
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий украинское гражданство или факт постоянного проживания на территории Украины до начала военных действий;
- любой документ, в котором указана дата прибытия в Польшу. Это могут быть бумаги, выданные консульством или пограничной службой, а также штамп в паспорте;
- подтверждение группы инвалидности или инвалидности без назначенной группы для ребенка;
- номер PESEL;
- украинский номер налогоплательщика;
- подтверждение открытия счета в местном банке. В документе должна быть прописана вся информация о получателе.
Принимаются фотографии или сканированные копии бумаг, а также документы в приложении «Дія».
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