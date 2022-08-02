Финансовая помощь для людей с инвалидностью в Польше: как получить выплату — Finance.ua
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Финансовая помощь для людей с инвалидностью в Польше: как получить выплату

Личные финансы
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Финансовая помощь для людей с инвалидностью в Польше: как получить выплату
Финансовая помощь для людей с инвалидностью в Польше: как получить выплату
Украинские переселенцы с инвалидностью, прибывшие в Польшу после 24 февраля этого года, смогут получить денежную помощь от центра международной помощи PCPM. Онлайн-регистрация уже открыта.

Кто может претендовать на выплату

Программа ориентирована на материальную помощь лицам с инвалидностью и их опекунам, являющимся гражданами Украины или другого государства, не входящего в состав ЕС, и постоянно проживавших в Украине на момент 24 февраля.
Также лица должны удовлетворять критериям:
  • выехали из Украины и пересекли польскую границу после начала полномасштабной войны;
  • никогда не участвовали в программах Польского центра международной помощи. Если вы получали многоцелевую помощь, пособие на работу или другую материальную поддержку от организации, вашу заявку не будут рассматривать. Инициатива рассчитана на новых участников;
  • имеют возможность предъявить документацию, подтверждающую первую или вторую группу инвалидности. На ребенка требуются подтверждающие бумаги без назначенной группы.
Попечители и родители ребенка с инвалидностью могут также зарегистрироваться при проживании на территории Польши. Опека должна подтверждаться документально.

Сумма помощи

  • После утверждения заявки вы получите 710 злотых на человека. Сумма будет поступать на банковский счет получателя.
  • Срок программы — шесть месяцев. Выплаты будут поступать ежемесячно в течение этого периода.

Как принять участие в программе

Надо заполнить форму по ссылке. В случае успешного прохождения предварительного отбора вам поступит СМС с приглашением в регистрационный центр в Варшаве. Проживать в столице не обязательно, но заявки принимаются только от людей, которые могут приехать.
Отбор участников будет базироваться на группе инвалидности и количестве претендентов. PCPM имеет право закрыть систему регистрации или внести в нее любые изменения. Чтобы не перегружать сервер и не замедлять обработку анкет, не следует подавать одну и ту же форму по несколько раз.
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С какими документами приезжать на личную регистрацию:
  • документ, удостоверяющий личность и подтверждающий украинское гражданство или факт постоянного проживания на территории Украины до начала военных действий;
  • любой документ, в котором указана дата прибытия в Польшу. Это могут быть бумаги, выданные консульством или пограничной службой, а также штамп в паспорте;
  • подтверждение группы инвалидности или инвалидности без назначенной группы для ребенка;
  • номер PESEL;
  • украинский номер налогоплательщика;
  • подтверждение открытия счета в местном банке. В документе должна быть прописана вся информация о получателе.
Принимаются фотографии или сканированные копии бумаг, а также документы в приложении «Дія».
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По материалам:
visitukraine.today
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