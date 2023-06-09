Финансовая грамотность для детей: на Fin Blogger Award определили блогеров, обучающих лучше всего — Finance.ua

Финансовая грамотность для детей: на Fin Blogger Award определили блогеров, обучающих лучше всего Сегодня 12:33

Формировать здоровые отношения с деньгами нужно с раннего возраста, ведь это поможет детям усвоить основные принципы эффективного управления деньгами.

Так, изучение финансовой грамотности в детском возрасте помогает малышам понимать, что деньги имеют ценность и они нужны для обеспечения потребностей и достижения целей.

В Украине есть множество экспертов, которые помогают обучать детей финансовой грамотности, а кто из них стал лучшим — определили на Fin Blogger Award

За это звание сражались:

● Юлия Баткалова — основательница школы финансов « BY finance », инвестор, эксперт программы «Утро дома»;

● Татьяна Боримская — инвестор, финансовая советница, владелица Центра финансовой грамотности для детей;

● Любомир Остапив — финансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Малыш и бюджет» ( проект Любомира для детей ).

Пальму первенства в номинации «Развитие финансовой грамотности детей» получила основательница школы финансов «BY finance» Юлия Баткалова.

«Развивать финансовую грамотность в Украине, начиная с маленьких детей — это мейнстрим. И мне хочется, чтобы все взрослые, кто развивает этот свой навык, не забывали, что дети — это наше будущее. С детства им можно читать книги о том, как работают деньги и откуда их берут родители», — поделилась Баткалова.

На странице в Instagram BY finance делится интересными ребусами и легкими для детского восприятия комиксами о деньгах и финансовой системе.

Пример одного из ребусов:

О премии. Fin Blogger Award — церемония награждения лучших финансовых блогов Украины. Ее организаторы — «Биржевой университет» и портал «Минфин» — пригласили на событие топовых блоггеров из ниши финансов, чтобы отметить настоящих профессионалов своего дела.

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