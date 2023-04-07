Финансирование соцвыплат: в Минфине рассказали, сколько выплатили с начала года — Finance.ua

Финансирование соцвыплат: в Минфине рассказали, сколько выплатили с начала года Сегодня 12:30 — Казна и Политика

Финансирование соцвыплат: в Минфине рассказали, сколько выплатили с начала года

В январе — марте 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 117,3 млрд грн, в том числе в марте — 40,7 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов.

«Продолжаем выполнять государственные гарантии и обеспечивать социальную защиту наших граждан. Речь идет о выплатах пенсий, доплат, надбавок и пособий. Ведь средства должны поступать вовремя и в полном объеме, а люди должны чувствовать поддержку государства, особенно в период военного положения», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Куда были направлены средства:

68 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда, из них в марте — 22,7 млрд грн;

25,8 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из них в марте — 9 млрд грн;

17,2 млрд грн — на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, из них в марте — 6,6 млрд грн;

6 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, из них в марте — 2,1 млрд грн;

0,3 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью, из них в марте — 0,3 млрд гривен.

Инфографика: Минфин

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