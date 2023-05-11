Финансирование социальных выплат уменьшилось на 1,9 млрд грн — Finance.ua

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Финансирование социальных выплат уменьшилось на 1,9 млрд грн

Казна и Политика
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Финансирование социальных выплат уменьшилось на 1,9 млрд грн
Финансирование социальных выплат уменьшилось на 1,9 млрд грн
В январе-апреле 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 155,9 млрд грн, в том числе в апреле — 38,7 млрд гривен. Это на 1,9 млрд грн меньше, чем в марте.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Государство продолжает выполнять взятые на себя обязательства и оказывать комплексную, эффективную и адресную поддержку гражданам. Замечу, что Минфин активно участвует в разработке мероприятий, направленных на повышение качества жизни социально незащищенных слоев населения. В то же время, мы благодарны всем нашим партнерам за предоставление донорских средств, усиливающих способность государственного бюджета в части обеспечения социальных расходов», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

За эти средства было обеспечено:

  • 90,6 млрд грн, из них в апреле 22,7 млрд грн — выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда;
  • 33,1 млрд грн, из них в апреле 7,4 млрд грн — социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
  • 23,7 млрд грн, из них в апреле 6,5 млрд грн — поддержка малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
  • 8 млрд грн, из них в апреле 2 млрд грн — социальная защита детей и семьи;
  • 0,5 млрд грн, из них в апреле 0,2 млрд грн — социальная защита лиц с инвалидностью.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин

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По материалам:
Finance.ua
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