Финансирование социальных выплат уменьшилось на 1,9 млрд грн — Finance.ua

Финансирование социальных выплат уменьшилось на 1,9 млрд грн Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Финансирование социальных выплат уменьшилось на 1,9 млрд грн

В январе-апреле 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 155,9 млрд грн, в том числе в апреле — 38,7 млрд гривен. Это на 1,9 млрд грн меньше, чем в марте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Государство продолжает выполнять взятые на себя обязательства и оказывать комплексную, эффективную и адресную поддержку гражданам. Замечу, что Минфин активно участвует в разработке мероприятий, направленных на повышение качества жизни социально незащищенных слоев населения. В то же время, мы благодарны всем нашим партнерам за предоставление донорских средств, усиливающих способность государственного бюджета в части обеспечения социальных расходов», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

За эти средства было обеспечено:

90,6 млрд грн, из них в апреле 22,7 млрд грн — выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда;

33,1 млрд грн, из них в апреле 7,4 млрд грн — социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

23,7 млрд грн, из них в апреле 6,5 млрд грн — поддержка малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

8 млрд грн, из них в апреле 2 млрд грн — социальная защита детей и семьи;

0,5 млрд грн, из них в апреле 0,2 млрд грн — социальная защита лиц с инвалидностью.

Инфографика: Минфин

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