⛽️ Finance.ua разыгрывает 3 сертификата на горючее — Finance.ua

⛽️ Finance.ua разыгрывает 3 сертификата на горючее
Хочешь бесплатно заправить свой автомобиль? Участвуй в нашем розыгрыше и получи шанс выиграть один из трех сертификатов на горючее!
🔥Мы дарим три сертификата на горючее номиналом:
🏆 5000 грн — для главного победителя.
🥈 3000 грн — для второго счастливчика.
🥉 2000 грн — для третьего участника.
1 победитель = 1 сертификат.
👇 Для участия в розыгрыше нужно:
1. Быть подписанным на канал «Finance.ua — онлайн-страхование»
2. Нажать кнопку «Участвовать» под постом в канале
⏳ Когда определим победителей? Результаты розыгрыша будут опубликованы 18.03. Официальные условия по ссылке.
🚀 Не упусти шанс получить горючее! Участвуй прямо сейчас и приглашай друзей 🍀
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