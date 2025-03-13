⛽️ Finance.ua разыгрывает 3 сертификата на горючее — Finance.ua

⛽️ Finance.ua разыгрывает 3 сертификата на горючее Сегодня 11:20 — Страхование

⛽️ Finance.ua разыгрывает 3 сертификата на горючее

Хочешь бесплатно заправить свой автомобиль? Участвуй в нашем розыгрыше и получи шанс выиграть один из трех сертификатов на горючее!

🔥Мы дарим три сертификата на горючее номиналом:

🏆 5000 грн — для главного победителя.

🥈 3000 грн — для второго счастливчика.

🥉 2000 грн — для третьего участника.

1 победитель = 1 сертификат.

👇 Для участия в розыгрыше нужно:

2. Нажать кнопку «Участвовать» под постом в канале

⏳ Когда определим победителей? Результаты розыгрыша будут опубликованы 18.03. Официальные условия по ссылке

Победителей рандомно выберет телеграм-бот. Победители должны предоставить свои данные для связи.

🚀 Не упусти шанс получить горючее! Участвуй прямо сейчас и приглашай друзей 🍀

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