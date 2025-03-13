⛽️ Finance.ua разыгрывает 3 сертификата на горючее — Finance.ua
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⛽️ Finance.ua разыгрывает 3 сертификата на горючее

Страхование
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⛽️ Finance.ua разыгрывает 3 сертификата на горючее
⛽️ Finance.ua разыгрывает 3 сертификата на горючее
Хочешь бесплатно заправить свой автомобиль? Участвуй в нашем розыгрыше и получи шанс выиграть один из трех сертификатов на горючее!
🔥Мы дарим три сертификата на горючее номиналом:
🏆 5000 грн — для главного победителя.
🥈 3000 грн — для второго счастливчика.
🥉 2000 грн — для третьего участника.
1 победитель = 1 сертификат.
👇 Для участия в розыгрыше нужно:
1. Быть подписанным на канал «Finance.ua — онлайн-страхование»
2. Нажать кнопку «Участвовать» под постом в канале
⏳ Когда определим победителей? Результаты розыгрыша будут опубликованы 18.03. Официальные условия по ссылке.
Победителей рандомно выберет телеграм-бот. Победители должны предоставить свои данные для связи.
🚀 Не упусти шанс получить горючее! Участвуй прямо сейчас и приглашай друзей 🍀

Участвовать

По материалам:
Finance.ua
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